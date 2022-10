സ്പിൻ കെണിയൊരുക്കി, ആദ്യ ഓവർ വാഷിങ്ടണിന്; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കുരുക്കി വീഴ്ത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പരമ്പര സ്വപ്നങ്ങളുമായി അവസാന ഏകദിനത്തിനെത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി ന്യൂഡൽഹിയിലെ പിച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരൊരുക്കിയത് സ്പിൻ കെണി. ‌കുൽദീപ് യാദവിന്റെയും വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറിന്റെയും ഷഹബാസ് അഹമ്മദിന്റെയും സ്പിൻ ബോളുകൾ‌ക്കു മുന്നിൽ വട്ടംകറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റർമാർ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ മൂക്കുംകുത്തി വീണു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 99 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായപ്പോൾ‌ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 7 വിക്കറ്റിന്റെ അനായാസ ജയവും പരമ്പരയും.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ 8 വിക്കറ്റുകളും പിഴുതത് ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരാണ്. 4.1 ഓവറിൽ 18 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റെടുത്ത കുൽദീപ് യാദവാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. മുഹമ്മദ് സിറാജ് പരമ്പരയിലെ താരം. അരുൺ ജയ്റ്റ്‍ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോസ് വിജയിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഡൽഹിക്കാരനായ ശിഖർ ധവാന് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. പക്ഷേ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ സ്പിന്നർ വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറിനു പന്തു നൽകിയ തീരുമാനം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ധവാന്റെ ആ നീക്കത്തിന് ഫലം കിട്ടിയത് മൂന്നാം ഓവറിൽ.

ഓപ്പണർ ക്വിന്റൻ ഡികോക്കിനെ (6) വാഷിങ്ടൻ പുറത്താക്കി. യാനെമാൻ മലാൻ (15), റീസ ഹെൻറിക്സ് (3) എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയ മുഹമ്മദ് സിറാജ് തകർച്ചയ്ക്കു കുഴിതോണ്ടിയതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 3–ന് 26 എന്ന നിലയിലായി. ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ ഒരറ്റത്തു പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും (34) പിന്തുണ നൽകാൻ ആളുണ്ടായില്ല. ക്ലാസനും മലാനും മാർകോ ജാൻ‌സനും (14) മാത്രമാണ് രണ്ടക്ക സ്കോർ നേടാനായത്.

25–ാം ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 93 എന്ന നിലയിലായിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 6 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ അവസാന 4 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. വാഷിങ്ടനും ഷഹബാസും 2 വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ധവാനും (8) ഇഷൻ കിഷനും (10) നേരത്തേ പുറത്തായെങ്കിലും ശുഭ്മൻ ഗില്ലും (49) ശ്രേയസ് അയ്യരും (28 നോട്ടൗട്ട്) ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്കു നയിച്ചു. ഗിൽ പുറത്തായ ശേഷം സഞ്ജു സാംസൺ (2 നോട്ടൗട്ട്) ശ്രേയസ്സിനു കൂട്ടായി. 19.1 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ വിജയലക്ഷ്യം പിന്നിട്ടു.

ടോസ്: ഇന്ത്യ

പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്: കുൽദീപ് യാദവ്

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 99 (27.1)

ക്ലാസൻ 34 (42)

മലാൻ 15 (27)

കുൽദീപ് 4–18 (4.1)

വാഷിങ്ടൻ 2–15 (4)

ഇന്ത്യ 3–105 (19.1)

ഗിൽ 49 (57)

ശ്രേയസ് 28* (23)

എൻഗിഡി 1–21 (4.2)

ഫോർട്വിൻ 1–20 (5)

