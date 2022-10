‘ഋഷഭ് പന്ത് ആശങ്കപ്പെടണം: ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്ഥാനം മറ്റാരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിനു മുന്നറിയിപ്പുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ പേസർ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ. ഋഷഭ് പന്ത് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏകദിന ടീമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം മറ്റാരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണു ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്നിന്റെ പ്രതികരണം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ അർധ സെഞ്ചറി നേടി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ഇഷാൻ കിഷന് ഇനി കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ വരുമെന്നും ഡെയ്ൽ‌സ്റ്റെയ്ൻ പറഞ്ഞു.

‘‘ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഞാൻ ഇഷാൻ കിഷനൊപ്പം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു റോക്ക്സ്റ്റാറിനെപ്പോലെയാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജസ്റ്റിൻ ബീബർ എന്നാണു ഞങ്ങള്‍ കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇഷാന്റെ ശാരീരിക നില വച്ച് അദ്ഭുതകരമായ പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ആന്‍‍റിച് നോര്‍ട്യയുടെ പന്തിൽ അടിച്ച സിക്സുകൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല. ടൈമിങ്ങും കരുത്തും കൃത്യമാണ്. അദ്ദേഹം മികച്ചൊരു താരമാണ്. മറ്റൊരാൾ‌ തന്റെ സ്ഥാനം കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഋഷഭ് പന്ത് ആശങ്കപ്പെടണം.’’– ഡെയ്‍ൽ സ്റ്റെയ്ൻ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 84 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഇഷാൻ കിഷൻ 93 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ഏഴു സിക്സും നാലു ഫോറും താരം ബൗണ്ടറി കടത്തിവിട്ടു. ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ 20 ഉം രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ 10 ഉം ആയിരുന്നു ഇഷാന്റെ സ്കോറുകൾ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഋഷഭ് പന്ത് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഋഷഭ് പന്തും ദിനേഷ് കാർത്തിക്കുമാണ് ലോകകപ്പ് ടീമിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർമാരായുള്ളത്.

