ഫിനിഷർ ആയി കളിക്കണം: ബിസിസിഐ സഞ്ജുവിനോടു പറഞ്ഞു, ധോണിക്കു പിൻഗാമി?

10 മത്സരങ്ങൾ, അതിൽ അഞ്ചിലും നോട്ടൗട്ട്, 73.50 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 296 റൺസ്, 100നു മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്; രാജ്യാന്തര ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഏതൊരു താരവും കൊതിക്കുന്ന തുടക്കമാണ് സഞ്ജു സാംസണു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കഴി‍ഞ്ഞ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരമ്പരയിലെ പ്രകടനംകൂടി ചേർത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ മധ്യനിര ഇനിയങ്ങോട്ടു സഞ്ജുവിന്റെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.



ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പരയിലെ സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിച്ചവരിൽ ഒട്ടേറെ സീനിയർ താരങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽത്തന്നെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ‘ക്രിക്കിപീഡിയ’ ആർ.അശ്വിൻ നടത്തിയ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ‘സഞ്ജു സാംസൺ എന്ന താരത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിനാണ് ഈ പരമ്പരയോടെ തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്. ഇനിയങ്ങോട്ടുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ യാത്ര ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ’ എന്നായിരുന്നു അശ്വിന്റെ പ്രതികരണം.

∙ അധ്യായം ഒന്ന്

കഴിഞ്ഞ വർഷം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു സഞ്ജു ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അന്ന് വൺ ഡൗണിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ സഞ്ജു 46 പന്തിൽ 46 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ 12, 54, 6, 43, 15 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ സ്കോർ. ഈ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഓപ്പണർ, വൺ ഡൗൺ, ടു ഡൗൺ എന്നീ പൊസിഷനുകളിലായിരുന്നു സഞ്ജു ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയത്. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ച പല മത്സരങ്ങളിലും അനാവശ്യ ഷോട്ടുകൾക്കു മുതിർന്ന് ഔട്ടായത് വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴി വച്ചിരുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ റൺസിനായി ഓടുന്ന സഞ്ജു സാംസൺ. Photo: AFP

∙ പുതിയ തുടക്കം

സ്ഥിരതയില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ടീമിലെ സ്ഥാനം തന്നെ തെറിക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സഞ്ജുവിനു മുന്നിലേക്ക് ബിസിസിഐ ഒരു അവസരം വച്ചുനീട്ടുന്നത്. ടോപ് ഓർഡറിൽ നിന്ന് മധ്യനിരയിലേക്കു മാറി, ഫിനിഷർ റോളിൽ കളിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്കു നോക്കാം എന്നായിരുന്നു ബിസിസിഐ സഞ്ജുവിനോടു പറഞ്ഞത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷമാണ്, ഫിനിഷർ റോളിലേക്കു മാറാൻ തനിക്കു നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നതായും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണെന്നും സഞ്ജു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ആ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമെന്നോണമായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരമ്പരയിലെ സ‌ഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 86*, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ 30*, അവസാന മത്സരത്തിൽ 2* എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പരമ്പരയിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സ്കോർ. 3 മത്സരങ്ങളിലും നോട്ടൗട്ട് ആയതിനു പുറമേ, തുടക്കംതൊട്ടുള്ള കൂറ്റൻ അടികൾ നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു ആങ്കർ ഇന്നിങ്സ് പടുത്തുയർത്തി ടീമിനെ ജയത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിലായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ ശ്രദ്ധ.

∙ സഞ്ജു സീറ്റുറപ്പിച്ചോ?

ഒരു പരമ്പരയിലെ പ്രകടനം മാത്രം വിലയിരുത്തി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥാനം സ്ഥിരപ്പെട്ടെന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ പരമ്പരയിൽ ബാറ്റിങ് മികവു പുറത്തെടുത്ത ഇഷാൻ കിഷനോടും ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിനോടുമാണ് സഞ്ജു മത്സരിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഇടംകയ്യൻമാരാണെന്ന മുൻതൂക്കം കിഷനും പന്തിനുമുണ്ട്. എന്നാൽ പന്ത് ടെസ്റ്റ്, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ ഏകദിനത്തിൽ സഞ്ജുവിനു സാധ്യത കൂടും. കിഷൻ ഓപ്പണറായിത്തന്നെ തുടരുന്നതും സഞ്ജുവിനു ഗുണം ചെയ്യും.

എം.എസ്.ധോണി വിരമിച്ചതോടെ ഒഴിവുവന്ന പെർഫക്ട് ഫിനിഷറുടെ റോൾ നികത്താൻ ബിസിസിഐക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ട്വന്റി20യിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഒരു പരിധിവരെ ഫിനിഷർ റോൾ ഭംഗിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏകദിനത്തിലേക്കു വരുമ്പോൾ ഈ റോളിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ നിലവിൽ ആളില്ല. ഫിനിഷിങ്ങിൽ മികവു തുടരാൻ സാധിച്ചാൽ ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയായി ഫിനിഷർ റോളിൽ സ‍ഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും.

