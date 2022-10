‘ക്രിക്കറ്റ് ഭരണം എന്നും തുടരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നാണയത്തിന്റെ രണ്ടുവശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി’

കൊൽക്കത്ത ∙ എല്ലാക്കാലവും ക്രിക്കറ്റ് ഭരണകർത്താവായി തുടരാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഗാംഗുലി ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായുള്ള വാർത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു.



എല്ലാക്കാലവും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായി തുടരാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണകർത്താവായും എല്ലായ്പോഴും തുടരാനാവില്ല. കളിക്കാരനായും ഭരണകർത്താവായും ഒരു നാണയത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കു സാധിച്ചു. – കൊൽക്കത്തയി‍ൽ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോൾ ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

18നു നടക്കുന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായി 1983ൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമംഗം റോജർ ബിന്നി ചുമതലയേൽക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

English Summary: I do my job as BCCI president: Ganguly