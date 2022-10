മോദിയും അമിത് ഷായും വരെ ക്യൂ നിന്നു: ‘ഗാംഗുലി ബിജെപിയിലേക്കാണെന്നു കേൾക്കുന്നല്ലോ?’

2005 ഏപ്രിൽ 13. ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് സീരീസിലെ മത്സരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മത്സരത്തിനു കാൻപുരിലേക്കു പോകാനെത്തിയ പത്രപ്രവർത്തക സംഘം അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിനു മുൻപിൽ അകത്തേക്കു കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു പഴഞ്ചൻ ഫോർഡ് കാർ പുറത്തു വന്നു നിന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഉടഞ്ഞ ടി–ഷർട്ടും ജീൻസും ധരിച്ച് ആകെയുലഞ്ഞൊരാൾ പുറത്തിറങ്ങി. സൗരവ് ഗാംഗുലിയായിരുന്നു അത്. സിനിമകളിലെ നിരാശാ കാമുക രൂപം. തലേന്നു വരെ ടീം ഇന്ത്യയെ നയിച്ച ക്യാപ്റ്റന്റെ തലയെടുപ്പല്ല. പോരാടാൻ കെൽപില്ലാതെ, നാണം കെട്ടു മടങ്ങുന്ന രാജാവിന്റെ വിഷാദയോഗം. പത്രപ്രവർത്തകക്കൂട്ടം ‘ദാദാ’ എന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിളറിയ ചിരിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ‘തംപ്സ് അപ്’ മുദ്രയാൽ മറുപടി. മത്സരത്തലേന്നു പോലും ജീവിതമാഘോഷിക്കുന്ന സൗരവായിരുന്നില്ല അത്. തലേന്ന് മൊട്ടേരയിലെ സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ ആൾരൂപമായിരുന്നു ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ആക്രമണോത്സുകനായ ക്യാപ്റ്റൻ. തുടർച്ചയായ മോശം ഇന്നിങ്സുകളുടെ പാപഭാരത്താൽ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവൻ. തൊട്ടതെല്ലാം പിഴയ്ക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അന്ന് സൗരവ് ഗാംഗുലിക്ക്.

കോച്ച് ഗ്രെഗ് ചാപ്പലുമായി ആഭ്യന്തര കലാപം. 33 പന്ത് നേരിട്ട് 18 റൺസുമായി ഇല്ലാത്തൊരു റണ്ണിനോടി ഷുഹൈബ് മാലിക്കിന്റെ കൃത്യമായ ത്രോയിൽ പവിലിയനിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ കൂവലിന്റെ മേളം. കളിക്കുന്നതു പാക്കിസ്ഥാനോടായിട്ടും ഗുജറാത്തികൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെ കൂവിയിരുത്തി. അടുത്ത 2 മത്സരങ്ങളിലും ഗാംഗുലിയില്ലായിരുന്നു. ഓവർ റേറ്റ് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലുള്ള 6 മാച്ചുകളിലെ വിലക്കായിരുന്നു കാരണം. കാൻപുരിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് എന്ന ക്യാപ്റ്റന്റെ അരിയിട്ടു വാഴ്ച ഷാഹിദ് അഫ്രീദി 46 ബോളിൽ നേടിയ 102 റൺസിന്റെ തിളക്കത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയില്ല. ആ സീരീസ് ഇന്ത്യ തോറ്റതിനൊപ്പം ഗാംഗുലിയും ടീമിൽനിന്നു പുറത്തായി.

അന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെ ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറി നിന്ന സൗരവ് അവസാനം ഒരുത്തരമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ‘ടെർമിനേറ്റർ’ സിനിമയിൽ അർണോൾഡ് ഷ്വാസിനെഗർ പറയുംപോലെ ‘‘ഐ വിൽ ബി ബാക്ക്’’. പക്ഷേ ദാദ ശരിക്കും പുലിയായിരുന്നു. പുലി പതുങ്ങുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ശരിക്കും കണ്ടത് അടുത്ത വർഷമാണ്. ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്കു രാജകീയമായ മടങ്ങി വരവ്. പിന്നാലെ ഏകദിന ടീമിലേക്കും. അങ്ങനെ കറിവേപ്പില പോലെ പോകാനല്ല, താൻ മുംബൈ ലോബിയെ പൂട്ടി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലേക്കു വന്നതെന്നു തെളിയിച്ചു സൗരവ്.

വിരമിച്ചതിനു ശേഷവും ക്രിക്കറ്റിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന സൗരവ് 2019ൽ ബിസിസിഐയുടെ തലപ്പത്തുമെത്തി. അന്നും കഥകൾ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്ത് ഗാംഗുലിയെപ്പോലൊരാൾ തലപ്പത്തേക്കു വരണമെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം എന്തെങ്കിലും കണ്ടുകാണും എന്നായിരുന്നു അത്. വൈകാതെ, ബംഗാളിൽ ഗാംഗുലി ബിജെപിയുടെ മുഖമാകും എന്നതായിരുന്നു മുഖ്യ പ്രചാരണം. എന്നാൽ ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ വഴുതി മാറുന്ന വമ്പൻ സ്രാവായിരുന്നു ഗാംഗുലി എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.

2022 ഒക്ടോബർ, ബിസിസിഐയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് സൗരവ് ഗാംഗുലിക്ക് രണ്ടാമൂഴമില്ലെന്ന് ഏതാണ്ടുറപ്പായി. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം റോജർ ബിന്നി പ്രസിഡന്റാകുമെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു. ഗാംഗുലി പതിവുപോലെ നിശബ്ദനായി കളി കണ്ടിരിക്കുന്നു. ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ തുറുപ്പു ചീട്ടായ ബംഗാളി സ്വത്വം അപമാനിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന തന്ത്രം പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ബംഗാളിയായ ‘ദാദ’യെ (ഗാംഗുലിയുടെ ഓമനപ്പേര്) ബിജെപി അപമാനിച്ചുവെന്നാണ് തൃണമൂൽ നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ബിജെപിയിൽ ചേരില്ല എന്നുറപ്പായതു കൊണ്ട് ഗാംഗുലിയെ തഴഞ്ഞുവെന്നാണ് ആരോപണം.

സൗരവ് ഗാംഗുലി. ഫയൽ ചിത്രം: PTI Photo/Shirish Shette

സത്യത്തിൽ ഗാംഗുലിയെ ബിജെപി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല എന്ന് ബിജെപിയുടെ നേതാക്കളാരും പറയുന്നില്ല. ഉണ്ട് എന്നതിനു സാക്ഷ്യം പറയുന്നതാണ് ഗാംഗുലിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കാത്തു നിന്ന നേതാക്കളുടെ നിര. മമതയ്ക്കു പകരംവയ്ക്കാനാര് എന്ന ബിജെപിയുടെ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് സൗരവ് ഗാംഗുലിയിലായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഓഫ്സൈഡ് രാജാവ് എന്നായിരുന്നു ഗാംഗുലിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ലെഗ്സൈഡിലെ ഷോർട്ട് ബോളുകളിൽ ഗാംഗുലി പതിവായി അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കുമായിരുന്നു. രണ്ടാംവരവിൽ ഗാംഗുലി അതു തിരുത്തി. ‘ഞാനെന്റെ ദൗർബല്യം കണ്ടെത്തി’ എന്നായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അതേക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്.

∙ ‘ബിജെപിയിലേക്കാണ് എന്നു കേൾക്കുന്നല്ലോ’

തന്നെ അബദ്ധത്തിലാക്കിയേക്കാവുന്ന പന്തുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതു പോലെ ഭാവി ഊരാക്കുടുക്കിലാക്കുന്ന നീക്കങ്ങളെയും ഗാംഗുലി തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നു വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ബിജെപി നേതാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും ആശകളെയും ഒരിക്കലും ഗാംഗുലി നിഷേധിച്ചില്ല. ‘ബിജെപിയിലേക്കാണ് എന്നു കേൾക്കുന്നല്ലോ’ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ‘ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ’ എന്നു പരിഹാസത്തോടെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. 2014 മുതൽ ഗാംഗുലിയെ ബിജെപി കൂടെക്കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അക്കൊല്ലം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗാംഗുലിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ ബിജെപി ഓഫർ വച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അറിയാത്ത ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ ഗാംഗുലി ഇറങ്ങിയില്ല. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഗാംഗുലിയെ വച്ച് സിക്സറടിക്കാനും ശ്രമമുണ്ടായി. അതിവിദഗ്ദമായി ഗാംഗുലി അതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഗാംഗുലി ഗെയിം മനസ്സിലാക്കുന്നതു പോലെ മറ്റാരുമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാറ്റും ഗാംഗുലി മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നു കരുതാം.

തൃണമൂലിനോടോ ബിജെപിയോടോ അടുപ്പമോ അകൽച്ചയോ കാണിക്കാതെ തികച്ചും പ്രഫഷനൽ സമീപനം പുലർത്തിയപ്പോഴും ഗാംഗുലി കൂടെ വരും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ അടുത്തകാലം വരെ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതു സത്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം അസുഖബാധിതനായപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വരെയുള്ള നേതാക്കൾ ആശംസകൾ നേരാൻ ക്യൂ നിന്നു. ഈ വർഷമാദ്യം അമിത് ഷായും ഉന്നത ബിജെപി നേതാക്കളും ഗാംഗുലിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു വിരുന്നുണ്ടു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഗാംഗുലി തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് മോഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ബിജെപി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കിടന്നുരുളാനല്ല, അതിനപ്പുറം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളാണ് താനാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഗാംഗുലി അമിത് ഷായോടു തുറന്നു പറഞ്ഞുവത്രേ. അതോടെയാണ് ബിജെപി പിന്നോട്ടു വലിഞ്ഞതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

∙ ആഘോഷമാക്കി തൃണമൂൽ

എന്തായാലും ബിജെപി നേതൃത്വവുമായുള്ള സൗരവിന്റെ ബന്ധം ഉലഞ്ഞത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ്. അടുത്തകാലത്ത് മമത ബാനർജിയുമായുള്ള അടുപ്പം പലവട്ടം സൗരവ് ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കിയതും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അമിത് ഷാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ചടങ്ങിൽ ഗാംഗുലി മമത ബാനർജിയെ ‘കച്ചേർ മാനസ്’ (വളരെ അടുത്തയാൾ) എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതും, ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം ദുർഗാപൂജയെ ലോക പൈതൃക ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നായി യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ചതിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ മമതയുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തതുമൊക്കെ തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ എടുത്തു പറയുന്നു.

‘‘ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ മടിക്കുന്നവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് അവരുടെ പതിവ്. ഗാംഗുലിയോട് അതു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രാജ്യം മുഴുവൻ ആരാധകരുള്ള താരമാണ് ഗാംഗുലി. അവരുടെ കളികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു ചെലവായില്ല’’– തൃണമൂൽ നേതാവ് മദൻ മിത്ര പറയുന്നു. ‘‘അതുകൊണ്ട് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു. ക്രിക്കറ്റുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്ത അമിത് ഷായുടെ മകൻ ജയ്ഷായ്ക്ക് രണ്ടാം ടേം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ സൗരവ് ഗാംഗുലിക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ’ മിത്ര ചോദിക്കുന്നു.

തൃണമൂലിന്റെ പുഷ്കലകാലത്തിനും മുൻപ് ബംഗാളിലെ ഇടതു നേതാക്കളുടെ ആത്മമിത്രമായിരുന്നു ഗാംഗുലി. ഇടംകൈയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ വലംകൈ പോലെയായിരുന്നുവെന്ന് ബംഗാളിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഗാംഗുലിയെ ബിജെപി ‘വളച്ചെടുക്കാൻ’ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ ബംഗാൾ സിപിഎം നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

∙ 50 കടന്നു; ഇനിയെന്ത്?

കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് വ്യക്തിഗത സ്കോർ 50 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗാംഗുലിയുടെ ‘ആറാട്ടാ’യിരിക്കുമെന്ന് ആരാധകർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ എട്ടിന് ഗാംഗുലിക്ക് പ്രായം 50 കടന്നു. ഇനിയങ്ങോട്ടുള്ള ദാദയുടെ ആറാട്ട് എന്താകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാണ്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിലേക്കാണ് ഗാംഗുലിയുടെ നോട്ടമെന്നാണ് സൂചനകൾ. ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനു ശേഷം, ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ അംഗത്വമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗാംഗുലി സ്വകാര്യ സന്ദർശനം നടത്തിയത് അതിന്റെ മുന്നോടിയായാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഭാവി നീക്കമെന്താണെന്ന് ഗാംഗുലി മനസ്സു തുറന്നിട്ടില്ല. പുതിയ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണത്തിനുള്ള മറുപടിയും ‘നോ കമന്റ്സ്’ എന്നാണ്. പക്ഷേ 2005ൽ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ലോഞ്ചിൽ ടീഷർട്ടും ജീൻസുമണിഞ്ഞിരുന്ന് പത്രപ്രവർത്തകരെ നോക്കി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും എവിടെയോ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുണ്ട്:‘ഐ വിൽ ബി ബാക്ക്’.

