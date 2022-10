ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക്? ജയ് ഷായ്ക്ക് ‘അറിയാം’!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദീർഘനാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്താൻ വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചന നൽകിയത്. ഈ മാസം 18ന് മുംബൈയിലാണ് ബിസിസിഐയുടെ നിർണായകമായ വാർഷിക പൊതുയോഗം.

യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി പോയ വർഷത്തെ പ്രധാന പര്യടനങ്ങളുടെ അവലോകനവും വരും വർഷത്തെ സാധ്യതാ പര്യടനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ബിസിസിഐ സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറാറുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിലാണ് അടുത്ത വർഷം പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യാകപ്പും ഉൾപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ, അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ഏഷ്യാകപ്പിനായി പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായി.

സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകൾക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അടുത്ത ഇന്ത്യൻ ടീമുകൾ ഐസിസി വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക), ഐസിസി വനിതാ അണ്ടർ 19 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക), ഏഷ്യാ കപ്പ് (പാക്കിസ്ഥാൻ), ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പ് (ഇന്ത്യ) എന്നീ ടൂർണമെന്റുകളിലാണ് പ്രധാനമായും പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ദീർഘ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ, വെസ്റ്റിൻഡീസ്, ശ്രീലങ്ക ടീമുകൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമും പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ വഴിയൊരുങ്ങിയത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി അനിവാര്യമാണെന്നിരിക്കെ, സർക്കാർ നിലപാടും നിർണായകമാണ്.

‘‘പര്യടനത്തിന്റെ ‌കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം സർക്കാരിന്റേതു തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാൻ ടീമിനെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിന് അനുമതി നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകുമോ എന്നു ഉറപ്പിച്ചു പറയാറായിട്ടില്ല. പക്ഷേ, പാക്കിസ്ഥാൻ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ കാര്യം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വലിയൊരു സൂചന തന്നെയാണ്’’ – ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് പ്രതികരിച്ചു.

നിലവിൽ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളത് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മകനുമായ ജയ് ഷായാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജയ് ഷായുടെ നിലപാട് ഇന്ത്യയുടെ പാക്കിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിൽ നിർണായകമാകും. ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ മുഖാമുഖമെത്തിയത് 2012ലാണ്. അന്ന് മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കായി പാക്ക് ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തുകയായിരുന്നു. ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്ത്യൻ ടീം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ചത് 2008ലാണ്.

