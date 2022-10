ബുമ്രയ്ക്ക് വെറും 28 വയസ്സല്ലേയുള്ളൂ, ലോകകപ്പിനേക്കാൾ പ്രധാനം കരിയർ: രോഹിത്

മെൽബൺ ∙ പരുക്കേറ്റ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് തയാറെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതികരണവുമായി ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. 28 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബുമ്രയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനേക്കാൾ പ്രധാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ തന്നെയാണെന്ന് രോഹിത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബുമ്രയുടെ പരുക്കിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ വിദഗ്ധരുമായി സംസാരിച്ചെങ്കിലും, കളിപ്പിക്കാമെന്ന തരത്തിലുള്ള മറുപടി ഒരിടത്തുനിന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നും രോഹിത് വിശദീകരിച്ചു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി എല്ലാ ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻമാർ ചേർന്നു നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് രോഹിത് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘‘ബുമ്ര വളരെ മികച്ച താരമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന താരമാണ് അദ്ദേഹം. നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിനു പരുക്കേറ്റു. പരുക്കുകൾ സാധാരണമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല’ – രോഹിത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘ബുമ്രയുടെ പരുക്കിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ വിദഗ്ധരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ബുമ്രയെ കളിപ്പിക്കാമെന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞില്ല. ലോകകപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതു തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, ബുമ്രയുടെ കരിയർ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വെറും 28 വയസ്സേയുള്ളൂ. ഇനിയും ഒട്ടേറെക്കാലം കളിക്കാൻ ബുമ്രയ്ക്കു കഴിയും’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

‘‘അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാനാകില്ല. നമ്മൾ സംസാരിച്ച എല്ലാ വിദഗ്ധരും പറഞ്ഞതും അതു തന്നെയാണ്. ബുമ്രയ്ക്ക് ഇനിയും ഏറെക്കാലം കളിക്കാനാകും. അദ്ദേഹം ഇനിയും ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളത്തിലിറങ്ങും. മത്സരങ്ങളും ജയിപ്പിക്കും. അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ, ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ ബുമ്രയുടെ അസാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് ആക്രമണത്തിന്റെ കുന്തമുനയായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, പുറംവേദനയെ തുടർന്നാണ് ലോകകപ്പ് ടീമിനു പുറത്തായത്. ബുമ്രയ്ക്കു പകരം മുഹമ്മദ് ഷമിയെ ബിസിസിഐ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



