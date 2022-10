‘കുറച്ചുകൂടി വളരൂ സ്റ്റാർക്’; ദീപ്തിയുടെ പേര് വലിച്ചിഴച്ചതിന് വിമർശനവുമായി മുൻ താരം

കാൻബറ ∙ നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ ബാറ്ററിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ദീപ്തി ശർമയുടെ പേര് അനാവശ്യമായി വലിച്ചിഴച്ച ഓസീസ് താരം മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരം ഹേമങ് ബദാനി രംഗത്ത്. മഴമൂലം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഓസ്ട്രേലിയ– ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനിടെയാണ് നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോസ് ബട്‍ല‌റിന് നേരത്തെ ക്രീസ് വിടുന്നതിനെതിരെ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇതിനായി ഇന്ത്യൻ താരം ദീപ്തി ശർമയുടെ പേര് വലിച്ചിഴച്ചതാണ് ബദാനിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. സ്റ്റാർക്കിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ ആരാധകരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

‘‘കുറച്ചുകൂടി വളരൂ സ്റ്റാർക്. ഇത് നിങ്ങളിൽനിന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നടപടിയായിപ്പോയി. ക്രിക്കറ്റ് നിയമങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ദീപ്തി അത് (മങ്കാദിങ്) ചെയ്തത്. നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ ബാറ്ററെ പുറത്താക്കുകയല്ല, അദ്ദേഹത്തിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകുക മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് നല്ലതു തന്നെ. പക്ഷേ, അതിന് ദീപ്തിയുെട പേരുകൂടി അതിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം നിങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നടപടിയായിപ്പോയി’ – ഹേമാങ് ബദാനി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



സമീപകാലത്ത് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മങ്കാദിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സരത്തിനിടെ കോർത്തപ്പോഴാണ് ബട്‍ലറിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകാൻ സ്റ്റാർക്ക് ദീപ്തി ശർമയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചത്. ഇംഗ്ലിഷ് ഇന്നിങ്സിലെ അഞ്ചാം ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത് വൺഡൗണായെത്തിയ ഡേവിഡ് മലാനായിരുന്നു. മറുവശത്ത് ബട്‍ലറും. നാലാം പന്തു നേരിട്ട മലാൻ അത് നേരെ സ്റ്റാർക്കിന്റെ കൈകളിലേക്കു തന്നെ അടിച്ചുകൊടുത്തു. പന്തെടുത്തതിനു പിന്നാലെ നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ സ്റ്റാർക്ക് ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങുന്നതിനെതിരെ ബട്‍ലറിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകുകയായിരുന്നു.

‘‘ഞാൻ ദീപ്തി (ശർമ) അല്ല. പക്ഷേ ഞാനതു ചെയ്യില്ല. അതിനർഥം നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങാമെന്നുമല്ല’ – ഇതായിരുന്നു സ്റ്റാർക്കിന്റെ വാക്കുകൾ.

‘ഞാൻ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല’ എന്ന് ബട്‍ലർ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു.

അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തിയ സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ ബോളർ ദീപ്തി ശർമ മങ്കാദിങ്ങിലൂടെ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയത്. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിലാണ് ദീപ്തിയുടെ മങ്കാദിങ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പര ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരുകയും ചെയ്തു.

