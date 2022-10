അപ്രതീക്ഷിത നീക്കവുമായി ഗാംഗുലി; ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അധ്യക്ഷനാകാൻ മത്സരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് പദവിയൊഴിയുന്ന സൗരവ് ഗാംഗുലി ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് മത്സരിക്കും. ഗാംഗുലി തന്നെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. 22ന് നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകുമെന്നും തന്റെ പാനൽ സംബന്ധിച്ച് 20ന് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. 2015 മുതൽ 2019 വരെ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ഗാംഗുലി.

English Summary: Sourav Ganguly set to become president of Bengal Cricket Association, again