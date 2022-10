സിക്സെന്നുറപ്പിച്ച ഷോട്ട് ഔട്ട്! ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ കോലിയുടെ ബ്രില്യൻസ്; ഒറ്റക്കൈ ക്യാച്ച്

ബ്രിസ്ബെയ്ൻ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായുള്ള സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ആറു റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 186 റണ്‍സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 20 ഓവറിൽ പത്ത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 180 റൺസെടുക്കാനേ ഓസീസിനു സാധിച്ചുള്ളൂ.

മുഹമ്മദ് ഷമി എറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിൽ 11 റൺ‌സാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഷമി വഴങ്ങിയതു വെറും നാലു റൺസുകൾ മാത്രം. ഓവറിലെ അവസാന നാലു പന്തുകളിലും ഓസീസ് താരങ്ങൾ പുറത്തായി. അതിൽ ഒന്നു സംഭവിച്ചത് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ ക്യാച്ച് വഴിയായിരുന്നു. ബൗണ്ടറി ലൈനിനു സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്ന കോലി ഒറ്റക്കൈകൊണ്ടാണു പന്ത് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിന്റെ വി‍ഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലാണ്.

ജയിക്കാൻ നാലു പന്തിൽ ഏഴു റണ്‍സ് വേണമെന്നിരിക്കെ ഗംഭീര പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ കളി മാറ്റാൻ ശേഷിയുള്ള പാറ്റ് കമ്മിൻസായിരുന്നു ക്രീസില്‍. ഷമിയെ ലോങ് ഓണിനു മുകളിലൂടെ സിക്സ് പറത്താനായിരുന്നു കമ്മിൻസിന്റെ ശ്രമം. സിക്സെന്നുറപ്പിച്ച ഷോട്ട് വിരാട് കോലി ചാടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുവന്ന പന്തുകളിലും ഓസീസ് താരങ്ങൾ പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആറു വിക്കറ്റു ജയം.

English Summary: Virat Kohli STUNS fans with a one-handed catch off Mohammed Shami in T20 World Cup 2022 warm-up vs Australia