ഏഷ്യാ കപ്പ് കളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകില്ല: അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ജയ് ഷാ

മുംബൈ∙ 2023 ഏഷ്യാ കപ്പ് കളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ. ബിസിസിഐ വാർഷിക യോഗത്തിനായി മുംബൈയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ജയ് ഷാ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. അടുത്ത വർഷത്തെ ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കേണ്ടതു പാക്കിസ്ഥാനിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് അയക്കുന്നതിൽ ബിസിസിഐയ്ക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്നു നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാലിപ്പോൾ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2023 ലെ ഏഷ്യാകപ്പ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടത്താതെ മറ്റേതെങ്കിലും വേദിയിൽ വച്ചു നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജയ് ഷാ അറിയിച്ചു. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന കാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഒടുവിൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തി കളിച്ചത്. 2005–06 കാലത്തായിരുന്നു ഇത്.

2012–13 ൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകൾ കളിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ പരമ്പരകൾ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇപ്പോൾ നേർക്കുനേര്‍ വരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഒക്ടോബർ 23ന് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടും. മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ പൂര്‍ണമായും വിറ്റുപോയി.

