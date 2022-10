3 മാസമായി ഒരു മത്സരവും കളിച്ചിട്ടില്ല; എന്നിട്ടും രോഹിത് വിശ്വസിച്ചത് ഷമിയെ!

മൂന്നു മാസമായി ഒരു മത്സരവും കളിക്കാത്ത മുഹമ്മദ് ഷമിയെ അവസാന ഓവർ എറിയാൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ ഏൽപിച്ചത് എന്തു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാകും! ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടതു 11 റൺസ്. ഓസീസ് ജയിച്ചേക്കാം, എന്നാലും ഷമിക്ക് അതൊരു പരിചയമാകുമല്ലോ എന്നായിരിക്കും രോഹിത് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. പരുക്കു മൂലം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്കു പകരം ടീമിലെത്തിയ ഷമി ഗാബയിലെ പിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അദ്ഭുതം കാട്ടുമെന്ന് ആരാണ് കരുതിയത്!

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയ്ക്കു ശേഷം പരുക്കും കോവിഡുമെല്ലാം പിടികൂടിയതോടെ ആരാധകരുടെ ഓർമയിൽനിന്നു തന്നെ മറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ താരമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഷമി. ഗാബയിൽ ആദ്യ പന്തെറിയാൻ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന പിൻബലം പരിചയസമ്പത്തു മാത്രമാണ്.

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അണുവിട തെറ്റാത്ത സീം പൊസിഷനും ലൈനും ലെങ്തുമായി ഒട്ടേറെ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച ഷമിക്ക് ആ നൈപുണ്യമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ 6 യോർക്കറുകൾ. അതുമല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലെങ്ത് ബോൾ. 2019ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഡെത്ത് ഓവറിൽ ഹാട്രിക് നേടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കു വിജയം സമ്മാനിച്ചതു പോലെയുള്ള പ്രകടനം.

ഗാബയിൽ ഷമി ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ കൃത്യം ലെങ്ത് കണ്ടെത്തി. താളത്തിലുള്ള റണ്ണപ്പിലും പന്തിന്റെ വേഗത്തിലുമെല്ലാം പഴയ തീവ്രത. പിന്നീട് ഓരോ പന്തിലും ആത്മവിശ്വാസം കൂടിക്കൂടി വന്നതോടെ യോർക്കറുകൾ തീയുണ്ടകളായി. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അവസാന 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ യോർക്കറുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം മുദ്ര ചാർത്തിയിരുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പര കോവിഡ് മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട ഷമി സെപ്റ്റംബർ 28നു ശേഷമാണ് പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ചത്. ഡെത്ത് ഓവറിലെ ഈ മികവ് നിലനിർത്താൻ ഷമിക്കു കഴിഞ്ഞാൽ സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീം നേരിട്ട വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിനാകും പരിഹാരമാവുക.



