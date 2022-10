ഇന്ത്യയിലെ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാനില്ല, കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കും: പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭീഷണി

മുംബൈ ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം നടക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി ‍നിൽക്കെ, ഇരു ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളും തമ്മിൽ നിഴൽയുദ്ധം. ഇതോടെ, അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റും പാക്കിസ്ഥാൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റും ആശങ്കയിലായി. 23നാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം.

ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിനായി പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇന്ത്യ ടീമിനെ അയയ്ക്കില്ലെന്നു ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ്ഷാ പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് തർക്കം. ടൂർണമെന്റ് നിഷ്പക്ഷ വേദിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നും ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ(എസിസി) അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ തങ്ങൾ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീഷണി മുഴക്കി.

കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ തയാറാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ പിസിബി ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത മാസം മെൽബണിൽ നടക്കുന്ന ഐസിസി ബോർഡ് യോഗത്തിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രശ്നത്തിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ(ഐസിസി) ഇതു വരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഏഷ്യാ കപ്പ് വേദി മാറ്റുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിനു കത്തയയ്ക്കാൻ പിസിബി അധ്യക്ഷൻ റമീസ് രാജ തീരുമാനിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്.

ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിൽ നിന്നു പുറത്തുപോകുന്ന കാര്യവും പാക്കിസ്ഥാൻ പരിഗണിക്കുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം പര്യടനം നടത്താത്തതിനാൽ ഏഷ്യാ കപ്പും ലോകകപ്പും പോലെയുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഇപ്പോൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഈയിടെ യുഎഇയിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പിൽ 2 തവണ ടീമുകൾ കളിച്ചിരുന്നു. 2008ൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിലാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി പാക്കിസ്ഥാനിൽ കളിച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് 2016ൽ ഇന്ത്യ ആതിഥേയരായിരുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനും.

