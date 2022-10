‘എല്ലാ ടീമുകളും പാക്കിസ്ഥാനിൽ വരുന്നു; ബിസിസിഐയ്ക്കു മാത്രം എന്താണു പ്രശ്നം?’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ബിസിസിഐയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ താരം സയീദ് അൻവർ. മറ്റെല്ലാ ടീമുകളും രാജ്യാന്തര താരങ്ങളും പാക്കിസഥാനിലേക്കു വരുമ്പോൾ ബിസിസിഐയ്ക്കു മാത്രം എന്താണു പ്രശ്നമെന്നു സയീദ് അൻവർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ‘‘ എല്ലാ ടീമുകള്‍ക്കും രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾക്കും ഏഷ്യാ കപ്പിനായി പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു വരാമെങ്കിൽ എന്താണു ബിസിസിഐയുടെ പ്രശ്നം? ബിസിസിഐയ്ക്ക് നിഷ്പക്ഷമായ വേദിയിൽ കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കേണ്ട ഏകദിന ലോകകപ്പും നിഷ്പക്ഷ വേദിയിൽ നടത്തണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടണം’– അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

2023 ഏഷ്യാ കപ്പ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ ബിസിസിഐയ്ക്കു പ്രശ്നമില്ലെന്ന് നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ടീം ഇന്ത്യയെ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് അയക്കില്ലെന്നും ഏഷ്യാ കപ്പ് നിഷ്പക്ഷമായ വേദിയിൽ നടത്തണമെന്നും ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ പ്രതികരിച്ചു. ഇതോടെയാണു വിവാദങ്ങൾക്കു തുടക്കമായത്.

ജയ് ഷായ്ക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിൽ പ്രസിഡന്റു കൂടിയായ ജയ് ഷായുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രതികരണം. ‘‘ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടത്താതെയാണു ജയ് ഷാ പ്രതികരിച്ചത്. എസിസി യോഗത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന് ഏഷ്യാ കപ്പ് ആതിഥേയത്വം അനുവദിച്ച ശേഷം പിന്നീട് ഏഷ്യാ കപ്പ് മാറ്റുന്നതു ഏകപക്ഷീയമാണ്. ഇതു ക്രിക്കറ്റ് സമൂഹങ്ങളിൽ വലിയ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേയും ബാധിക്കും’’– പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

English Summary: 'What is BCCI's problem?': Legendary Pakistan batter lambasts India over huge Asia Cup call