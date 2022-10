പെർത്ത് ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പരുക്കിന്റെ തിരിച്ചടി. കാൽക്കുഴയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ പേസർ‌ റീസ് ടോപ്‌ലി ലോകകപ്പ് ടീമിൽ നിന്നു പുറത്തായി. ഇടംകയ്യൻ പേസ‍ർ ടൈമൽ മിൽസിനെ പകരക്കാരനായി ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. തിങ്കളാഴ്ച പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിനു മുൻപുള്ള ഫീൽഡിങ് പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് ടോപ്‌ലിക്കു പരുക്കേറ്റത്.

Content Highlight: England cricketer Reece Topley out of T20 World Cup with ankle injury