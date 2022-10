അങ്ങനെയങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ?: ലോകകപ്പിന് വരില്ലെന്ന പാക്ക് ഭീഷണിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി

ലഹോർ ∙ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിന് ടീമിനെ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽനിന്ന് പിൻമാറുമെന്ന പാക്ക് ഭീഷണിക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ. ‘ഇന്ത്യയെ അങ്ങനെയൊന്നും അവഗണിക്കാനാകില്ലെ’ന്ന് കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പ്രതികരിച്ചു. ലോകകപ്പിനായി എല്ലാ പ്രമുഖ ടീമുകളും ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നും ഠാക്കൂർ വ്യക്തമാക്കി.

‘ഏകദിന ലോകകപ്പ് അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന ടീമുകളെല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു കായികയിനത്തിലും ഇന്ത്യയെ അങ്ങനെയങ്ങ് അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കായികമേഖലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിക്കറ്റിൽ. ഇന്ത്യയില്ലാതെ ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകുമോ?’’ – ഠാക്കൂർ ചോദിച്ചു.

ഏഷ്യാകപ്പിനായി ഇന്ത്യൻ ‍ടീം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ഠാക്കൂർ വ്യക്തമാക്കി. ‘‘പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. കോവിഡ് 19 വരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയിരുന്നോ? എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നാണ് ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഏഷ്യാ കപ്പിനായി ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനമെടുക്കും. ആത്യന്തികമായി കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം’ – ഠാക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അടുത്ത വർഷത്തെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കവും ആശങ്കയും പരിഹരിക്കാൻ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (എസിസി) അടിയന്തര യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച ടൂർണമെന്റിന് ടീം ഇന്ത്യയെ അയയ്ക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിയും ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റുമായ ജയ്ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി.

ഏഷ്യാ കപ്പ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നിഷ്പക്ഷ രാജ്യത്തേക്കു മാറ്റണമെന്നും ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പകരത്തിനു പകരമെന്ന നിലയിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽനിന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ പിൻവാങ്ങുമെന്നായിരുന്നു പിസിബി ഭീഷണി. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇരു ക്രിക്കറ്റ് ബോർ‍ഡുകളും പരസ്യമായി കൊമ്പുകോർത്തത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

‘ഈ നിലപാട് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയി‍ൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ പങ്കാളിത്തവും ഷായുടെ പ്രസ്താവന മൂലം ആശങ്കയിലായി. ഏഷ്യാ കപ്പ് സംഘാടനം സംബന്ധിച്ച് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽനിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ടൂർണമെന്റ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നു മാറ്റണമെന്ന ജയ് ഷായുടെ പ്രസ്താവന ഏകപക്ഷ‌ീയവും ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്’’– പിസിബി പ്രസ്താവനയിൽ ആരോപിച്ചു.

