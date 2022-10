‘ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് എഴുതി നൽകാം; അവർ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു കളിക്കാൻ പോകില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നൽകാമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്ര. അടുത്ത വർഷം പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കേണ്ട ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ കളിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തു വൻ വിവാദത്തിനാണു തുടക്കമായത്. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കേണ്ട ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കളിക്കില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിൽ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ജയ് ഷായുടെ നിലപാട് കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ വിമര്‍ശിച്ചു.

എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉറപ്പായും കളിക്കാൻ വരുമെന്ന് ആകാശ് ചോപ്ര അവകാശപ്പെട്ടു. ‘‘ഇന്ത്യ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ലോകകപ്പുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ ഏഷ്യാ കപ്പ് ചെറിയ ടൂർണമെന്റാണ്. ലോകകപ്പിൽ കളിക്കില്ല എങ്കിൽ അതുവഴിയുള്ള വലിയ വരുമാനവും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരും. 2023 ഏഷ്യാകപ്പ് നിഷ്പക്ഷമായ വേദിയിൽ നടക്കുമെന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്.’’– ആകാശ് ചോപ്ര യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പറഞ്ഞു.

‘‘ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിൽ തീർച്ചയായും ഒരു കൺസോർഷ്യമാണ്. പക്ഷേ അതിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ പണമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർക്കു നാലോ, എട്ടോ മില്യനൊക്കെയാണു എസിസിയിൽനിന്നു കിട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യ അവരുടെ തുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിലിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വല്യേട്ടന്റെ റോളാണ്. ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ‌ എഴുതിത്തരാം. ഏഷ്യാകപ്പ് നിഷ്പക്ഷ വേദിയിൽ തന്നെ നടക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കളിക്കും. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പാണ്’’– ആകാശ് ചോപ്ര പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: ‘I can give it to you in writing that India won't go to Pakistan': Ex-opener's stern reply to PCB's World Cup warning