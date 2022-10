ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമാണ് ലോകകപ്പ് നേടിയത്, എം.എസ്. ധോണിയല്ല: ഗൗതം ഗംഭീർ

മുംബൈ∙ വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം അമിതമായ വീരാരാധനയെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് അമിതമായ പ്രചാരം നൽകുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്നും ഗംഭീർ വിമർശിച്ചു. ഒന്നോ, രണ്ടോ താരങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിനാണു പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നും ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചാണു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുകയാണു വേണ്ടത്, വീരാരാധനയല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മറ്റ് ആറു ബാറ്റർമാരെക്കാളും നന്നായി കളിച്ചത് സൂര്യകുമാർ യാദവാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം സൂര്യകുമാറിന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരാധകർ കുറവാണ്. മത്സരങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റൻമാർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷേ ലോകകപ്പ് നേടിയാൽ എല്ലാ പ്രശംസയും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്കായിരിക്കും. രോഹിത് ശർമയ്ക്കു ലോകകപ്പ് നേടാനാകില്ല, ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് അതു നേടുന്നത്’’– ഗൗതം ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘‘2007, 2011 വർഷങ്ങളിൽ എം.എസ്. ധോണി ലോകകപ്പ് നേടിയെന്നാണു പറഞ്ഞത്. ടീം ഇന്ത്യയാണ് ലോകകപ്പ് ജയിച്ചത്. 1983 ൽ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചപ്പോൾ കപിൽ ദേവിന് ലോകകപ്പെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഇന്ത്യയ്ക്കാണു ലോകകപ്പ് ലഭിച്ചത്. എന്തെന്നാൽ ടീമിലെ മറ്റു താരങ്ങളും റൺസെടുക്കുന്നു, ബോൾ ചെയ്യുന്നു, ക്യാച്ചുകളെടുക്കുന്നു.’’– ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഗംഭീർ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ തന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോഴും അതു നടപ്പാക്കുന്നതു മറ്റു താരങ്ങളാണെന്നും ഗംഭീർ പ്രതികരിച്ചു.

