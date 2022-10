‘ആരാധകരെ, ശാന്തരാകുവിൻ..’: നെറ്റ് പ്രാക്ടീസിനിടെ ബഹളംവച്ചവരോട് കോലി– വിഡിയോ

മെൽബൺ ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്. ചിരവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയാണ് മത്സരമെന്നത് ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ടീമിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും ‌കഠിന പരിശീലനത്തിലാണ്. ഇതിനിടെ താരങ്ങളെ കാണുന്നതിന് ഒരുപാട് ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുമുണ്ട്.

എന്നാൽ പരിശീലനത്തിനിടെ ചില ആരാധകർ ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവരെ താക്കീത് ചെയ്യുന്ന മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലെ നെറ്റ്സ് പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് ‌ആരാധകരുടെ ബഹളത്തിൽ കോലി അസ്വസ്ഥനായത്. തുടർന്ന് ഇവരുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് എത്തി താക്കീത് നൽകുകയായിരുന്നു. ‘‘പരിശീലിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹളവയ്ക്കരുത്, ശ്രദ്ധ തെറ്റും’’– എന്ന് കോലി പറയുന്നത് വി‍ഡിയോയിൽ കാണാം. ഉടൻ തന്നെ ആരാധകർ ‘‘ശരി ഭായി’’ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്.

ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് വിരാട് കോലി. കഴിഞ്ഞ മാസം ഏഷ്യാ കപ്പിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ സെഞ്ചറി നേടിയതിന് ശേഷം ട്വന്റി20യിൽ കോലി മികച്ച ഫോമിലാണ്. ടി20യിലെ താരത്തിന്റെ കന്നി സെഞ്ചറിയും മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ സെഞ്ചറിയുമായിരുന്നു ഇത്. ലോകകപ്പിലും കോലി, തന്റെ ഫോം നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിയിലാണ് ആരാധകർ.

