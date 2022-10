ഏഷ്യാ കപ്പിനായി പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോകുമോ?; ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി രോഹിത്

മെൽബൺ ∙ അടുത്തവർഷം പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിന് ഇന്ത്യ ടീമിനെ അയയ്ക്കില്ലെന്നു ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ്ഷാ പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ നാളെ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് വിഷയത്തിൽ രോഹിത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം.

‘‘ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിസിസിഐ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്.’’ – ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി രോഹിത് പറഞ്ഞു.

ഏഷ്യാ ടൂർണമെന്റ് നിഷ്പക്ഷ വേദിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ(എസിസി) അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ജയ് ഷായുടെ പ്രസ്താവന. ഇതോടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ തങ്ങൾ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീഷണി മുഴക്കി. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ തയാറാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) അറിയിച്ചു. പ്രശ്നത്തിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ(ഐസിസി) ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം, ഞായറാഴ്ച പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും രോഹിത് ശർമ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ‘‘മഴ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ടോസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മെൽബണിലെ കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലോ. 40 ഓവർ മത്സരം കളിക്കുന്നതിനായാണ് വരുന്നത്. 10 ഓവർ വീതമോ 5 ഓവർ വീതമോ ആയാൽ കുറച്ചാൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് കളിക്കാർക്ക് അറിയാം. ഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം കളിച്ചു, അവിടെ അത് 8 ഓവർ മത്സരമായിരുന്നു.’’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

പാ‌ക്കിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രോഹിത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘‘സമ്മർദം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അതു സ്ഥിരമായുണ്ട്. ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ടീമാണ്. 2007 മുതൽ 2022 വരെ ഞാൻ കളിച്ച എല്ലാ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമുകളും നല്ല ടീമാണ്. മത്സര ദിവസത്തെ പ്രത്യേകതയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ ദിവസം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയാൽ ഏതു ടീമിനെയും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ മികച്ചതായിരുന്നു, അവർ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു.’’ – രോഹിത് വ്യക്തമാക്കി.

