മെൽബൺ∙ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കുറിപ്പിൽ ബോളിവുഡ് നടി ഉർവശി റൗട്ടേലയെ ട്രോളി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലിന്റെ ഭാര്യ ധനശ്രീ വർമ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പമാണ് ചെഹലുള്ളത്. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കാണാനായി ധനശ്രീയും ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘‘എന്റെ ഹൃദയം എന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു നയിച്ചു’’ എന്നാണ് ധനശ്രീ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം കുറിച്ചത്.

ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയ നടി ഉർവശി റൗട്ടേല സ്വന്തം ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇതേ ക്യാപ്ഷനാണ് ഇൻസ്റ്റയിൽ കുറിച്ചിരുന്നത്. ഉർവശി ഇന്ത്യൻ താരം ഋഷഭ് പന്തിനു പിന്നാലെയാണെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉർവശിയുടെ ക്യാപ്ഷന്‍ ‘കടമെടുത്ത്’ ധനശ്രീ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോട്ടോയിട്ടതോടെ അതിനു പ്രതികരണവുമായി ഭർത്താവ് യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലുമെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാർട്ട് ഇമോജികളാണ് ചെഹൽ പ്രതികരണമായി ഇട്ടത്.

ധനശ്രീ ഉര്‍വശിയെ കളിയാക്കിയതാണെന്നും ഇതേ കമന്റ് മുൻപ് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോട്ടോയിൽ ആരാധകരും പ്രതികരിച്ചു. കാൽമുട്ടിനു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയയായ ധനശ്രീ ഏറെ നാളായി വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. മെൽബണിലാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനശ്രീ വിമാനമിറങ്ങിയത്.

English Summary: Dhanashree Verma seemingly takes dig at Urvashi Rautela as she joins Yuzvendra Chahal: 'My heart led me to Australia'