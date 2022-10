മെൽബൺ∙ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ സ്പൈഡർ ക്യാമറയില്‍ പന്തിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും ‌ഓൾ റൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും. ക്യാച്ച് ആകേണ്ടിയിരുന്ന പന്ത് ക്യാമറയിൽ തട്ടി നഷ്ടമായതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയത്. തുടർന്ന് അംപയർ ഇടപെട്ട് സ്പൈഡര്‍ ക്യാം മത്സരം നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലെ പ്രധാന ഭാഗത്തുനിന്നു നീക്കി.

പാക്കിസ്ഥാൻ‌ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ 16–ാം ഓവറിൽ മുഹമ്മദ് നവാസിന്റെ ഷോട്ടാണു സ്പൈഡർ ക്യാമറയിൽ തട്ടിയത്. ഈ സമയത്ത് പന്തു പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പാണ്ഡ്യ. പന്ത് നഷ്ടമായതോടെ ഹാർദിക് നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത പന്ത് എറിയും മുൻപ് ക്യാമറ നീക്കാൻ അംപയർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.

ക്യാച്ച് നഷ്ടമായെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നവാസിന്റെ വിക്കറ്റ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ തന്നെ പിന്നീടു സ്വന്തമാക്കി. ആറു പന്തുകൾ നേരിട്ട് ഒൻപതു റൺസെടുത്ത നവാസ് പാണ്ഡ്യയുടെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനു ക്യാച്ച് നൽകിയാണു പുറത്തായത്.

English Summary: Rohit, Pandya lose cool; argue with umpire as spider-cam robs India of a wicket in India vs Pakistan match