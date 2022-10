ദേശീയ ഗാനം പാടി മെൽബണിലെ ആരാധകർ; കണ്ണുനീർ മറയ്ക്കാനാകാതെ രോഹിത്– വിഡിയോ

മെൽബൺ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിനു മുൻപ് ദേശീയ ഗാനം മുഴങ്ങിയപ്പോൾ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശര്‍മ. ദേശീയ ഗാനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ച് മുകളിലേക്കു തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു രോഹിത് ശർമ.

സ്റ്റേഡിയം ഒന്നാകെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതും തുടർന്ന് കണ്ണുനീർ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ രോഹിത് ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. രോഹിത്തിന്റെ പ്രതികരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരാധകരും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 2007 മുതൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ രോഹിത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരമാണിത്.

ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഫീൽഡിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്ത് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കുന്നില്ല. ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. പേസർ ഹർഷൽ പട്ടേലിനും ടീമിൽ ഇടം കണ്ടെത്താനായില്ല.

