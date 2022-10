ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതും ബ്രില്യൻസ്, വൈഡിൽ കിട്ടി 1 റൺ; വൈറലായി അശ്വിന്റെ ‘തന്ത്രം’

മെൽബൺ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ കീഴടക്കിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ. അർധ സെഞ്ചറി നേടി വിരാട് കോലി മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ച മത്സരത്തിൽ അവസാന പന്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിജയമെത്തിയത്. 20–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ സിംഗിളെടുത്തു ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത് ആർ. അശ്വിനായിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിൽ രണ്ടു മിനിറ്റു മാത്രം നിന്ന അശ്വിൻ ഒരു പന്തിൽ ഒരു റണ്ണാണ് ആകെ നേടിയത്. പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ടിലെ ആ നിമിഷങ്ങൾക്കു പൊന്നും വിലയുണ്ടെന്ന് മത്സരം കണ്ട ആര്‍ക്കും മനസ്സിലാകും.

ജയിക്കാൻ ഒരു പന്തിൽ രണ്ട് റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ പാക്ക് സ്പിന്നർ മുഹമ്മദ് നവാസിന്റെ പന്തിൽ വൈഡ് വഴങ്ങാനായി മാറിയത് അശ്വിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തുകൊണ്ടു മാത്രമാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വാദം. നവാസിന്റെ ലെഗ് സ്റ്റംപ് ലൈനിനു പുറത്തു വന്ന പന്ത് അശ്വിൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വൈഡ് ആകാൻ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടി ഒരു റൺ. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ പാക്കിസ്ഥാനൊപ്പമെത്തി (159). തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ മിഡ് ഓഫിലേക്ക് സിംഗിളെടുത്ത് സമ്മർദങ്ങളില്ലാതെ അശ്വിൻ ടീം ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

അശ്വിനെ പുകഴ്ത്തി വിരാട് കോലി തന്നെ മത്സരശേഷം രംഗത്തെത്തി. ‘‘ഞാൻ അശ്വിനോട് പന്തു നേരിടാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വൈഡ് പോകാൻ അനുവദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവസാന പന്തിൽ അശ്വിന് വിജയമുറപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തി അടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു’’– മത്സരശേഷം കോലി ഒരു സ്പോര്‍ട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. പന്ത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് ഉടനടി തീരുമാനം ൈകകൊണ്ട അശ്വിനെ പുകഴ്ത്തി നിരവധി പേരാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

English Summary: Ashwin Calmly Leaving Wide Against Pakistan On Last Ball of Match Was an 'Underrated' Move