ആ പന്ത് നോബോളോ? സ്റ്റംപ് ഇളകിയ ശേഷം മൂന്ന് ബൈ റൺ കിട്ടുമോ? ക്ലൈമാക്സിൽ വിവാദം

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിനൊപ്പം വിവാദവും ക്രീസിലിറങ്ങി. ഇരുപതാം ഓവറിന്റെ മൂന്നാം പന്തിൽ മുഹമ്മദ് നവാസിന്റെ ഹൈ ഫുൾടോസ് പന്തിൽ സിക്സർ പറത്തിയ കോലി പിന്നാലെ നോബോളിനായി വാദിച്ചു. പിന്നാലെ നോബോൾ വിളിച്ച ലെഗ് അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി.

എന്നാൽ പന്തിന്റെ സഞ്ചാരപാത കോലിയുടെ അരയ്ക്കു മുകളിലൂടെയായിരുന്നെന്നും കോലി പൂർണമായും ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നും ടെലിവിഷൻ റിപ്ലേകളിൽ‌ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഫ്രീ ഹിറ്റ് പന്തിൽ ഇന്ത്യ ബൈ റൺ ഓടിയെടുത്തതിനെച്ചൊല്ലിയും തർക്കമുണ്ടായി. നവാസിന്റെ പന്ത് കോലിയുടെ സ്റ്റംപിളക്കിയശേഷം പിന്നോട്ടുപോയി. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് ഇന്ത്യ 3 ബൈ റൺ ഓടിയെടുത്തു.

എന്നാൽ‌ സ്റ്റംപിൽകൊണ്ടതിനുശേഷം പിന്നോട്ടുപോയ പന്ത് ഡെഡ് ബോളായി കണക്കാക്കണമെന്ന് പാക്ക് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ അടക്കമുള്ളവർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ അംപയർ ഇത് അനുവദിച്ചില്ല.

