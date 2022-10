മെൽബൺ ∙ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് താരമാക്കുന്നതിന് അച്ഛൻ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വികാരാധീനനായി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. ഇന്നലെ മത്സരശേഷമുള്ള ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹാർദിക് തന്റെ അച്ഛൻ ഹിമാൻഷു പാണ്ഡ്യയുടെ ഓർമയിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു ഹിമാൻഷുവിന്റെ മരണം.

‘ആറര വയസ്സുകാരന്റെ ക്രിക്കറ്റ് മോഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു നഗരങ്ങളിൽ നിന്നു നഗരങ്ങളിലേക്കു പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ബിസിനസ് ഉപേക്ഷിച്ചു. അച്ഛന്റെ ത്യാഗങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ‌ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു– ഹാർദിക് പറഞ്ഞു.

ഹാർദിക്കും കോലിയും ചേർന്നുള്ള 113 റൺസിന്റെ അഞ്ചാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത്. 37 പന്തിൽ 40 റൺസ് നേടിയ ഹാർദിക്കിന് ബാറ്റിങ്ങിൽ തന്റെ പതിവ് ശൈലി പുറത്തെടുക്കാനായില്ല. എന്നാൽ 3 വിക്കറ്റുകളുമായി ബോളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി.

English Summary: Hardik Pandya breaks down in tears after helping India win against Pakistan