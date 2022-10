അമ്മ തുള്ളിച്ചാടി അലറി വിളിച്ചത് എന്തിനെന്ന് ഒരിക്കൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലാകും: അനുഷ്കയുടെ കുറിപ്പ്

മുംബൈ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങുമായി ടീം ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയാണ്. സൂപ്പർ 12ലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ നാലു വിക്കറ്റിന‌ാണു ജയിച്ചത്. 53 പന്തിൽ 82 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന കോലി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിനെ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ചു. 6 ഫോറും 4 സിക്സുമടങ്ങുന്നതാണ് കോലിയുടെ ഉജ്വല ഇന്നിങ്സ്.

അവസാന ഓവറിലെ സൂപ്പർ ക്ലൈമാക്സിലാണ് ഇന്ത്യ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇപ്പോഴിതാ വിരാട് കോലിയെക്കുറിച്ച് ഹൃദ്യമായൊരു കുറിപ്പുമായെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമ. മത്സരം ടിവി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രവും അനുഷ്ക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു മത്സരത്തിനാണു താൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതെന്ന് അനുഷ്ക പ്രതികരിച്ചു.

അനുഷ്കയുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം.

‘‘യു ബ്യൂട്ടി, യു ഫ്രീക്കിങ് ബ്യൂട്ടി. ഇന്നത്തെ രാത്രി നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേയേറെ സന്തോഷം കൊണ്ടുവന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനേ, നിങ്ങൾ ഒരു അദ്ഭുതമാണ്. നിന്റെ ധൈര്യവും ദൃഢനിശ്ചയവും ആത്മവിശ്വാസവും വിവരിക്കാനാകില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരമാണ് കണ്ടത്. നമ്മുടെ മകൾ ചെറുതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അമ്മ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി അലറിവിളിക്കുന്നതെന്ന് അവൾക്കു മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു.

സമ്മർദങ്ങളും കഠിനവഴികളും കടന്ന് അവളുടെ അച്ഛന്‍ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്സ് കളിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തനായി തിരിച്ചെത്തിയ രാത്രിയാണിതെന്ന് ഒരിക്കൽ അവൾ മനസ്സിലാക്കും. അതിനു കുറച്ചു കാലം കൂടി കാത്തിരിക്കണം. ഉയർച്ച, താഴ്ചകളിൽ ഞാൻ‌ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവനേ...’’

