ഗാംഗുലി പിൻമാറി; ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റാകാൻ സഹോദരൻ

കൊൽക്കത്ത ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു തുടർച്ചയായി രണ്ടാം അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സൗരവ് ഗാംഗുലി ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽനിന്നു പിൻമാറി.

മൂത്ത സഹോദരൻ സ്നേഹാശിഷ് ഗാംഗുലിക്കായാണ് സൗരവിന്റെ വഴിമാറ്റം. ഇതോടെ, സ്നേഹാശിഷ് 31നു നടക്കുന്ന വാർഷികയോഗത്തിൽ ഐകകണ്ഠ്യേന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായി. വോട്ടെടുപ്പില്ലാതെ ഐകകണ്ഠ്യേന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നതിനാലാണ് താൻ പിന്മാറിയതെന്നു സൗരവ് ഗാംഗുലി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Sourav Ganguly backs out, elder brother Snehasish set to lead Cricket Association of Bengal (CAB)