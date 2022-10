ഇന്ത്യൻ വിജയം ആഘോഷിച്ച് ഗൂഗിൾ സിഇഒ; പാക്ക് ആരാധകനുള്ള മറുപടി വൈറൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന്റെ പേരിൽ ‘ചൊറിയാനെത്തിയ’ പാക്ക് ആരാധകനു മറുപടിയുമായി ഗൂഗിള്‍ സിഇഒ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിലെ അവസാന ഓവറുകൾ കണ്ട് ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചെന്ന സുന്ദറിന്റെ ട്വീറ്റിനെതിരെയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകൻ രംഗത്തെത്തിയത്. ‘‘അവസാന മൂന്ന് ഓവറുകൾ വീണ്ടും കണ്ടാണു ഞാൻ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത്. എന്തൊരു മത്സരം, എന്തൊരു പ്രകടനം’ എന്നായിരുന്നു സുന്ദറിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ആദ്യ മൂന്ന് ഓവർ കാണണമെന്നായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകൻ സുന്ദർ പിച്ചൈയ്ക്കു നൽകിയ ഉപദേശം. ആദ്യ ഓവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും, ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുലും ചെറിയ സ്കോറുകൾക്കു പുറത്തായിരുന്നു. വിരാട് കോലിയുടെ മികവിലാണ് ഇന്ത്യ പിന്നീടു മത്സരത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയത്. എന്നാൽ ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറുകളും കണ്ടെന്നും ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെയും അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന്റെയും എന്തൊരു സ്പെല്ലായിരുന്നെന്നും ഗൂഗിൾ സിഇഒ മറുപടി നൽകി.

സുന്ദറിന്റെ മറുപടി സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. സൂപ്പർ 12ലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ നാലു വിക്കറ്റിന‌ാണു ജയിച്ചത്. 53 പന്തിൽ 82 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന കോലി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിനെ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ചു. 6 ഫോറും 4 സിക്സുമടങ്ങുന്നതാണ് കോലിയുടെ ഉജ്വല ഇന്നിങ്സ്. അവസാന ഓവറിലെ സൂപ്പർ ക്ലൈമാക്സിലാണ് ഇന്ത്യ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.

English Summary: India Vs Pakistan: Google CEO Sundar Pichai Gives Epic Response To Pakistani Fan Who Asked Him To Watch 'First 3 Overs'