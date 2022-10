സ്മൃതിക്കും ലഭിക്കുമോ കോലിയുടെ 7 കോടി പ്രതിഫലം?; സമയമെടുക്കും, ക്ഷമ വേണം

മുൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജിന്റെ ജീവിതം വരച്ചിട്ട ‘സബാഷ് മിത്തു’ എന്ന ചലച്ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ വിവേചനം കൂടിയായിരുന്നു. വേതനമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റിലെ ‘ആൺ–പെൺ’ വ്യത്യാസം വനിതാ ക്രിക്കറ്റ്, ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച 1973 മുതൽ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്ന വിഷയമാണ്. അതിനാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഭാഗികമായെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കിയത്. വനിതാ ക്രിക്കറ്റർമാർക്കും പുരുഷ ക്രിക്കറ്റർമാർക്കുമുള്ള മാച്ച് ഫീ ഏകീകരിക്കാനുള്ള ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനം എല്ലാവരും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മിതാലി രാജ് തന്നെയാണ് ചരിത്രപരമായ ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത്.

5 ദിവസം നീളുന്ന ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് മാച്ച് ഫീസ് 15 ലക്ഷം രൂപ, ഏകദിനത്തിന് ആറു ലക്ഷം രൂപ ട്വന്റി20ക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ എന്ന പുരുഷ ക്രിക്കറ്റർമാർക്കു ലഭിക്കുന്ന മാച്ച് ഫീ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ബിസിസിയുമായി കരാറുള്ള വനിതാ ക്രിക്കറ്റർമാർക്കും ലഭിക്കുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ തികച്ചും ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം തന്നെയാണിത്. നിലവിൽ വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് 4 ലക്ഷം രൂപയും ഏകദിനത്തിനും ട്വന്റി 20ക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതവുമായിരുന്നു പ്രതിഫലം. പുരുഷ താരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കവറേജോ വീരാരാധനയോ പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലമോ വനിതാ ക്രിക്കറ്റർമാരിൽ പലർക്കും അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. മിതാലി രാജും സ്മൃതി മന്ഥാനയുമൊക്കെ ക്രിക്കറ്റിനോട് അത്രമേൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്കു മാത്രം സുപരിചിതമായ പേരുകളായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റമാകുമോ ബിസിസിഐയുടെ ഈ നീക്കം എന്നേ ഇനി അറിയാനുള്ളൂ.

രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ, യുണിസെഫുമായി ചേർന്ന് ക്രിക്കറ്റിലൂടെ ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആൺകുട്ടികളിലേക്കും പെൺകുട്ടികളിലേക്കുമെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടിയും ഐസിസി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഉയർന്ന ചർച്ചകളിലൊന്ന് പുരുഷ–വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിലെയും വേതനത്തിലെയും പക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിപ്പുറം പുരുഷ–വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് തുല്യവേതനം നിശ്ചയിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിനു ശേഷം താരങ്ങൾക്ക് ആൺ–പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുല്യ വേതനം നൽകുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡായി ബിസിസിഐ. ചരിത്രം കുറിച്ച തീരുമാനം അറിയിച്ച് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ്ഷാ പറഞ്ഞത് ക്രിക്കറ്റിലെ ലിംഗസമത്വത്തിലേക്കുള്ള ചരിത്രപരമായ ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്നായിരുന്നു.

ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ

∙ ചരിത്രമാകാൻ ഇനിയുമുണ്ടു ദൂരം

എന്നാൽ തീരുമാനം തികച്ചും ചരിത്രമാകണമെങ്കിൽ ബിസിസിഐയുടെ വാർഷിക കരാറിൽ പുരുഷ താരങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന തുകയ്ക്കു തുല്യം തന്നെ വനിതാ താരങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. പുതിയ മാച്ച് ഫീസ് നിലവിൽ വനിതാ താരങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണെന്നത് സത്യമാണ്. ഒരു വനിതാതാരത്തിന് ടെസ്റ്റിലെ ഫീസ് വർധനയിലൂടെ നിലവിലെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ 275% ആണ് അധികം ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദിനങ്ങളിൽ നിലവിലെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ 500%, ട്വന്റി20യിൽ നിലവിലെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ 200% എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതുക്കിയ വർധന വരുന്നത്. എന്നാൽ താരങ്ങളുമായുള്ള വാർഷിക കരാർ നോക്കുമ്പോൾ വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയാണ്.

∙ വാർഷിക കരാറിൽ അജഗജാന്തരം

പുരുഷ താരങ്ങൾക്ക് എപ്ലസ്, എ, ബി, സി ഗ്രേഡുകളും വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് എബിസി ഗ്രേഡുകളുമാണ് ബിസിസിഐക്കുള്ളത്. പുരുഷന്മാരിൽ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡിലുള്ള വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവർക്ക് വാർഷിക കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രതിഫലം 7 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ വനിതകളിൽ എ ഗ്രേഡിലുള്ള സ്മൃതി മന്ഥാന, ഹർമൻ പ്രീത് കൗർ, പൂനം യാദവ് എന്നിവരുടെ വാർഷിക കരാർ 50 ലക്ഷം രൂപയുടേതാണ്. ആറരക്കോടി രൂപയുടെ വ്യത്യാസം. പുരുഷന്മാരിലെ എ, ബി, സി ഗ്രേഡുകളിലുള്ള താരങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം 5 കോടി രൂപ, 3 കോടി രൂപ, ഒരു കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വാർഷിക കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രതിഫലം. അതായത് പുരുഷന്മാരിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സിഗ്രേഡിലുള്ളയാൾക്കു പോലും ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എഗ്രേഡിലുള്ളവർക്കു കിട്ടുന്നത് അരക്കോടി രൂപ മാത്രം. വനിതകളിലെ ബിഗ്രേഡിലുള്ളവർക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപയും സി ഗ്രേഡിലുള്ളവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വാർഷിക പ്രതിഫലം.

∙ സമയമെടുക്കും; ക്ഷമ വേണം

ഇതിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബിസിസിഐയിലെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ താൽപര്യമില്ലാത്ത ഉന്നതൻ പറഞ്ഞത്, മാച്ചുകളുടെ എണ്ണത്തിലെ വ്യത്യാസം വാർഷിക കരാറിലും പ്രതിഫലിക്കാതെ തരമില്ല എന്നാണ്. വനിതാ ക്രിക്കറ്റർമാരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മാച്ചുകൾ കളിക്കുന്നത് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റർമാരാണ്. വർഷത്തിൽ അവരുടെ അധ്വാന ദിനങ്ങൾ കൂടുതലാണെന്നതാണ് വാർഷിക പ്രതിഫലത്തിലെ വലിയ വ്യത്യാസത്തിനു കാരണമായി പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ 2022–25 കാലത്തെ മത്സരങ്ങളുടെ കണക്കു നോക്കിയാൽ ഈ വ്യത്യാസം കാണാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വനിതകളുടെ മത്സരക്രമം ഐസിസി തയാറാക്കുന്നത് 3 വർഷത്തേക്കും പുരുഷന്മാരുടേത് 5 വർഷത്തേക്കുമാണ്. ടീമുകളുടെ എണ്ണവും പ്രചാരവും കണക്കിലെടുത്താണിത്.

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം 2022–25 കാലയളവിൽ കളിക്കുന്നത് 27 ഏകദിനങ്ങളും 36 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുമാണ്. ഇതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള 2 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കപ്പെടും. മൊത്തം 65 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം 3 വർഷക്കാലം കളിക്കുന്നത്.

2022 മുതൽ 2027 വരെ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം കളിക്കുന്നത് 183 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളാണ്. ഇതിൽ 44 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ, 63 ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ, 76 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ മാച്ച് ഫീസിൽത്തന്നെയുള്ള അന്തരം ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും തുല്യതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ബിസിസിഐ അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനം വലിയൊരു ചുവടുവയ്പായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.

വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻ പ്രീത് കൗർ

∙ വരുന്നുണ്ട് വനിതാ ഐപിഎൽ

അടുത്തപടിയായി അടുത്തവർഷം മുതൽ വനിതാ ഐപിഎൽ നടത്തുമെന്നും ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതിഫല നിരക്കുകളോ അടിസ്ഥാന നിരക്കുകളോ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു താരത്തിന് ഒരു സീസണിൽ കുറഞ്ഞത് 5 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. പുരുഷതാരങ്ങളുമായി താരതമ്യം പോലുമില്ലാത്ത നിരക്കാണിതെങ്കിലും തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. 5 ടീമുകളാണ് വനിതാ ഐപിഎല്ലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ടീമിൽ ആകെ 18 താരങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതിൽ ആറു പേർ വിദേശികളായിരിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

∙ ക്രിക്കറ്റിലൂടെ ലിംഗസമത്വത്തിന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലും

ലോകമാകമാനം ലിംഗസമത്വം ക്രിക്കറ്റിലൂടെ എന്ന സന്ദേശവുമായി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ(ഐസിസി), യുനിസെഫുമായി ചേർന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെയാണ്. ‘ക്രിയോ 4 ഗുഡ്’ എന്ന പേരിലുള്ള ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐസിസിയുടെയും യുനിസെഫിന്റെയും വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ഇതു ലഭ്യമാകും. എട്ട് ആഴ്ചത്തെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ബാറ്റിങ്, ബോളിങ്, ഫീൽഡിങ് എന്നിവ മൂന്നു മൊഡ്യൂളുകളായി നൽകും. ഇതോടൊപ്പം ലൈഫ് സ്കിൽ മൊഡ്യൂളുകളായി നേതൃപാടവം, പ്രശ്നപരിഹാരം, സ്വാഭിമാനം, ചർച്ചാ പാടവം, സഹാനുഭൂതി, തീരുമാനമെടുക്കൽ, ടീം വർക്ക്, ലക്ഷ്യബോധം എന്നിവയും പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഐസിസി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനും അന്തിമ രൂപമാകുന്നതേയുള്ളൂ.

English Summary: BCCI's Equal Pay for Men and Women Cricketers; What is Next? Explained