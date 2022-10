ആ പന്ത് വൈഡായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ? ‘ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കോടി വിരമിക്കൽ ട്വീറ്റ്...’– അശ്വിന്റെ മറുപടി

മെൽബൺ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ അവസാന പന്തിൽ വിജയം നേടിയതിനു പിന്നാലെ, വെറ്ററൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ പുകഴ്ത്തി ഒട്ടേറെപ്പേർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അത്യധികം സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ, പാക്ക് താരം മുഹമ്മദ് നവാസിന്റെ പന്ത് വൈഡാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വഴിമാറിക്കൊടുത്തതിനാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം അശ്വിനെ അഭിനന്ദിച്ചത്. വിജയത്തിലേക്ക് ഒരു പന്തിൽ രണ്ടു റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെയാണ് അശ്വിൻ വൈഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വഴിമാറിക്കൊടുത്തത്. ഇതോടെ അടുത്ത പന്തിൽ ഒരു റൺ കൂടി നേടി അശ്വിൻ ടീമിനു വിജയം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

‘മുഹമ്മദ് നവാസ് എറിഞ്ഞ ആ പന്ത് വൈഡായിരുന്നില്ലെങ്കിലോ?’ – ചോദ്യം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനോടു തന്നെ. ബിസിസിഐ ടിവിയിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു വിഡിയോയിലാണ് തനിക്കു മുന്നിൽ ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം ഉയർന്ന വിവരം അശ്വിൻ തന്നെ പങ്കുവച്ചത്. ആ ചോദ്യത്തിന് നൽകിയ രസകരമായ മറുപടിയും അശ്വിൻ വിഡിയോയിൽ പങ്കുവച്ചു.

അശ്വിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ;

‘മുഹമ്മദ് നവാസിന്റെ ആ പന്ത് പിച്ച് ചെയ്തശേഷം കുത്തിത്തിരിഞ്ഞു വന്ന് പാഡിലിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമായിരുന്നെന്ന് ആരോ എന്നോടു ചോദിച്ചു. എന്തായിരിക്കും എന്റെ പ്രതികരണം? മത്സരം പൂർത്തിയാകുന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് ഓടും. ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ‘‘ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച് എല്ലാ മികച്ച നിമിഷങ്ങൾക്കും നന്ദി. വളരെ നല്ലൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഇത്’ – എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു എന്റെ മറുപടി’ – അശ്വിൻ വിശദീകരിച്ചു.

മത്സരം തോറ്റിരുന്നെങ്കിൽ വിരമിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അശ്വിൻ. അർധ സെഞ്ചറി നേടി വിരാട് കോലി മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ച മത്സരത്തിൽ അവസാന പന്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിജയമെത്തിയത്. 20–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ സിംഗിളെടുത്തു ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത് ആർ. അശ്വിനായിരുന്നു.\

English Summary: "If That Nawaz Ball Had Turned...": R Ashwin Makes Cheeky Retirement Remark After India vs Pakistan Thriller