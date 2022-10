വില്ലനായി വീണ്ടും മഴ; അയർലൻഡ്- അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു

മെല്‍ബൺ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ വീണ്ടും കളി മു‍ടക്കി മഴ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അയർലൻഡ്– ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരമാണ് മഴ കാരണം ഒരു പന്തു പോലുമെറിയാതെ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഇരു ടീമുകളും ഓരോ പോയിന്റു വീതം പങ്കുവച്ചു. മൂന്ന് കളികളിൽനിന്ന് ഒരു ജയമുള്ള അയര്‍ലൻ‍ഡ് മൂന്ന് പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ന്യൂസീലൻഡാണു മുന്നില്‍.

മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ രണ്ടു മത്സരമാണിത്. അവർക്ക് ആകെ രണ്ടു പോയിന്റാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അട്ടിമറിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് അയർലൻഡ് അഫ്ഗാനെതിരെ ഒരുങ്ങിയത്. കളി ഉപേക്ഷിച്ചതില്‍ നിരാശയുണ്ടെന്ന് അയർലൻഡ്, അഫ്ഗാന്‍ ക്യാപ്റ്റൻമാർ പ്രതികരിച്ചു.

സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിൽ മഴ കാരണം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മൂന്നാം മത്സരമാണിത്. സിംബാബ്‍വെ– ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസീലൻഡ്– അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മത്സരവും മഴ കാരണം നേരത്തേ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. മെൽബണിലെ ഇതേ വേദിയിലാണ് ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത്.

English Summary: T20 World Cup 2022: Rain Pain At MCG Again; Afghanistan, Ireland Settle For One Point Each