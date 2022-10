കോലിയെയും സൂര്യകുമാറിനെയും കണ്ടു പഠിക്ക്: പാക്ക് താരങ്ങൾക്ക് മുൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഉപദേശം

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിരാട് കോലിയും സൂര്യകുമാർ യാദവും കളിക്കുന്നതു കണ്ടു പഠിക്കണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ ബട്ട്. ‘‘മികവുറ്റ ഒരു ബാറ്ററിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു പഠിക്കണമെങ്കിൽ വിരാട് കോലിയെ നോക്കൂ. നെതർലൻഡ്സിനെതിരെയും കോലി നോട്ട് ഔട്ടായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയും നെതർലൻഡ്സിനെതിരെയും കോലിയുടെ സിക്സുകൾ നോക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗശലവും മികവും കാണുക.’’– സൽമാൻ ബട്ട് യുട്യൂബ് വി‍ഡിയോയിൽ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘കോലി നല്ല ഫോമിലാണ്. എങ്കിലും റൺസെടുക്കുന്നതിൽ അനാവശ്യ വ്യഗ്രത കോലിക്കില്ല. നെതര്‍ലൻഡ്സിനെതിരെ രോഹിത് ശർമ ആക്രമിച്ചു കളിച്ചപ്പോൾ കോലി തനിക്ക് ആവശ്യമായ സമയമെടുത്താണു കളിച്ചത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർമാരാണു കോലിയും രോഹിതും. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരം ജയിപ്പിച്ചതു താനാണെന്നും ഒന്നാം നമ്പർ താരം ആണെന്നും ചിന്തിക്കാതെ ബുദ്ധിപരമായാണു കോലി കളിച്ചത്. സൂര്യകുമാർ യാദവ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പവും കോലി മികച്ചുനിന്നു.’’

വിരാട് കോലിയും സൂര്യകുമാർ യാദവും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഷോട്ടുകളും പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് സൽമാൻ ബട്ട് പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയോടും സിംബാബ്‍വെയോടും തോറ്റ പാക്കിസഥാൻ പ്രതിരോധത്തിലാണ്. സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരെ ഒരു റണ്ണിന്റെ തോൽവിയാണു പാക്കിസ്ഥാൻ വഴങ്ങിയത്. ഞായറാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നെതർലൻഡ്സിനെ നേരിടും.

