മെൽബൺ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരായ ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവിക്കു പിന്നാലെ നിലത്തിരുന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശതബ് ഖാൻ. പാക്കിസ്ഥാൻ തോറ്റതിനു പിന്നാലെ പവലിയനിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു കരയുന്ന ശതബ് ഖാന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു പുറത്തുവന്നത്.

ടീം അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ താരത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. മത്സരം കാണാനെത്തിയ ആരാധകനാണ് താരത്തിന്റെ വിഡിയോ പകർത്തിയത്. ശതബ് ഖാൻ കരയുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ശതബ് ഖാൻ 17 റൺസാണ് നേടിയത്. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത സിംബാബ്‍വെ 131 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യമാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 129 റണ്‍സെടുക്കാനേ പാക്കിസ്ഥാനു സാധിച്ചുള്ളൂ.

ഞായറാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നെതർലൻഡ്സിനെ നേരിടും. ഇനിയുള്ള മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കൂടി തോറ്റാൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ സെമി പ്രവേശം പ്രതിരോധത്തിലാകും. ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ നാലു വിക്കറ്റിനു തോൽപിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്‍വെ ഒരു റണ്ണിനു പാക്കിസ്ഥാനെ കീഴടക്കി.

