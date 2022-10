കെ.എൽ. രാഹുലിനെ മാറ്റി ഋഷഭ് പന്തിനെ കളിപ്പിക്കുമോ? മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് കോച്ച്

പെർത്ത്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ഫോമിലല്ലാതിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുലിനെ ടീമിൽനിന്ന് മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ വിക്രം റാത്തോർ. ഞായറാഴ്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടുന്നതിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുലിനു പകരം ഋഷഭ് പന്തിനെ കളിപ്പിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ബാറ്റിങ് കോച്ചിന്റെ മറുപടി.

‘‘ഇല്ല, രാഹുലിനു പകരം ഋഷഭ് പന്തിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. പരിശീലന മത്സരങ്ങളിൽ വളരെ മികച്ച രീതിലാണു രാഹുൽ ബാറ്റു ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നില്ല’’– റാത്തോർ വ്യക്തമാക്കി. ‘‘ കഴിയുമ്പോഴെല്ലാം റൺസ് നേടാനാണു ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മത്സരം നടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇരുനൂറോ, അതിനു മുകളിലോ റണ്‍സ് നേടാനാകുന്ന വിക്കറ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേതെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അത് ഉൾക്കൊണ്ടു കളിക്കേണ്ടതു പ്രധാനമാണ്.’’

വിരാട് കോലിയുടെ പ്രകടനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും വിക്രം റാത്തോർ പറഞ്ഞു.‘‘ടീമിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം കളി മാറ്റാൻ മികവുള്ള താരമാണ് വിരാട് കോലി. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കോലി അതു നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്’’– ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ പറഞ്ഞു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കെ.എൽ. രാഹുൽ എട്ടു പന്തിൽ നാലു റൺസാണെടുത്തത്. നെതർലൻഡ്സിനെതിരായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും രാഹുൽ നിരാശപ്പെടുത്തി. 12 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം ഒൻപതു റണ്‍സ് മാത്രമെടുത്തു പുറത്തായി.

