കിവീസിനെതിരെ സഞ്ജു ടീമിൽ, ബംഗ്ലദേശ് പര്യടനത്തിനില്ല; 4 പരമ്പരകൾക്ക് 3 ക്യാപ്റ്റൻമാർ

ബെംഗളൂരു∙ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനു ശേഷം അരങ്ങേറുന്ന ന്യൂസീലൻഡ്, ബംഗ്ലദേശ് ടീമുകൾക്കെതിരായ പരമ്പരകൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിസിഐ. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ട്വന്റി20, ഏകദിന പരമ്പരകളും ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളുമാണുള്ളത്.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ശിഖർ ധവാനും ഇന്ത്യയെ നയിക്കും. ഋഷഭ് പന്താണ് ഇരു പരമ്പരകളിലും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, കെ.എൽ.രാഹുൽ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് പരമ്പരയിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇരു ടീമുകളിലുമുണ്ട്. പേസർ ഉമ്രാൻ മാലിക്കും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.

ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ രോഹിത് ശർമ ഇന്ത്യയെ നയിക്കും. കെ.എൽ.രാഹുലാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. പരുക്കേറ്റ രവീന്ദ്ര ജ‍ഡേജ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പേസർ ജസ്പ്രീത ബുമ്രയ്ക്ക് വീണ്ടും വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. സഞ്ജു സാംസണു പകരം ഇഷാൻ കിഷനാണ് ബംഗ്ലദേശ് പര്യടനത്തിൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ.

ലോകകപ്പിന് നാല് ദിവസത്തിനുശേഷം നവംബർ 18നാണ് കിവീസിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരം. 20, 22 തീയതികളിൽ മറ്റു ടി20 മത്സരങ്ങൾ. നവംബർ 25, 27, 30 തീയതികളിലാണ് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ. ഡിസംബർ 4ന് ഏകദിന മത്സരത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബംഗ്ലദേശ് പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 7, 10 തീയതികളിലാണ് ബാക്കി ഏകദിനങ്ങൾ. ഡിസംബർ 14–18, 22–26 എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും പര്യടനത്തിലുണ്ട്.

വിവിധ പരമ്പരകൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം

∙ ന്യൂസീലൻഡ് (ട്വന്റി20): ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഋഷഭ് പന്ത് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ദീപക് ഹൂഡ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ഉമ്രാൻ മാലിക്.

∙ ന്യൂസീലൻഡ് (ഏകദിനം): ശിഖർ ധവാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഋഷഭ് പന്ത് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ദീപക് ഹൂഡ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ശാർദുൽ ഠാക്കൂർ, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ദീപക് ചെഹർ, കുൽദീപ് സെൻ, ഉമ്രാൻ മാലിക്.

∙ ബംഗ്ലദേശ് (ഏകദിനം): രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ.രാഹുൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശിഖർ ധവാൻ, വിരാട് കോലി, രജത് പട്ടീദാർ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ശാർദുൽ ഠാക്കൂർ, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ദീപക് ചാഹർ, യഷ് ദയാൽ

∙ ബംഗ്ലദേശ് (ടെസ്റ്റ്): രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്റ്റൻ),കെ.എൽ.രാഹുൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ്), കെ.എസ്.ഭരത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അക്സർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ശാർദുൽ ഠാക്കൂർ, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഉമേഷ് യാദവ്.

English Summary: India's Tour Of New Zealand and Bangladesh