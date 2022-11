കാർത്തിക്കിനു പരുക്ക്, ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ കളിച്ചേക്കില്ല; ഋഷഭ് പന്ത് തിരിച്ചെത്തും?

അഡ്‍ലെയ്‍‍ഡ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് കളിച്ചേക്കില്ല. പേശിവലിവ് അനുഭവപ്പെട്ട കാർത്തിക്ക് ബുധനാഴ്ച ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം സംശയമാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്ക് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ യുവതാരം ഋഷഭ് പന്ത് ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകും.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണു ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനു പരുക്കേറ്റത്. വേദനയെ തുടർന്നു താരം ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടിരുന്നു. 16–ാം ഓവർ മുതൽ പകരക്കാരനായെത്തിയ ഋഷഭ് പന്താണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാലാവസ്ഥയാണ് ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നാണു വിവരം.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ബാറ്ററെന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ‌ കാർത്തിക്ക് ഒരു റൺസ് മാത്രമാണു നേടിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ 15 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം ആറു റൺസെടുത്തു. നെതർലൻഡ്സിനെതിരായ കളിയിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരവും ലഭിച്ചില്ല.

English Summary: Karthik has back spasms, could be doubtful for match against Bangladesh