ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിക്കാനാണു വന്നത്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല: ബംഗ്ലദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ

അഡ്‍ലെയ്ഡ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലദേശിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ് ടീം ഇന്ത്യ. ബംഗ്ലദേശിനെയും സിംബാബ്‍വെയും തോൽപിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെമി ഉറപ്പിക്കാനാകും. ലോകകപ്പിലെ ഫേവറീറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയെന്നു സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ. ഇന്ത്യയെ തോൽപിക്കാനായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഷാക്കിബ് അൽ‌ ഹസൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ടീമുകൾക്കെതിരെ ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടെ കളിക്കാനാണു ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു എതിരാളിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കളിക്കാനാകില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനുകളിൽ ഉറച്ചുനിന്നു മുന്നോട്ടു പോകും. ലോകകപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ താരങ്ങളുടെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റില്‍ ബംഗ്ലദേശ് ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല. മത്സരങ്ങളിൽ ടീമെന്ന നിലയിൽ സമ്പൂർണമായ പ്രകടനം നടത്താനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്’’– ഷാക്കിബ് പറഞ്ഞു.

‘‘ സൂപ്പർ 12ൽ ഞങ്ങൾക്കു ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു കളികളും മികച്ച രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും എതിരെ വിജയിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് വലിയ പ്രത്യാഘാതമാകും. രണ്ടു ടീമുകളും ഞങ്ങളേക്കാൾ ശക്തരാണ്. അതു ഞങ്ങളുടെ ദിനമാണെങ്കിൽ, ബംഗ്ലദേശ് നന്നായി കളിച്ചാൽ ജയിക്കാനാകും. അയർലൻഡും സിംബാബ്‍വെയുമൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും പാക്കിസ്ഥാനെയും തോൽപിക്കുന്നതു നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ബംഗ്ലദേശും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കു സന്തോഷമാകും.’’

‘‘ ഇന്ത്യൻ ടീം കളിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ആരാധകർ നിറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യ– ബംഗ്ലദേശ് പോരാട്ടത്തിലും ഗാലറി നിറയും. മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയാണ് ഫേവറീറ്റുകള്‍. അവർ ലോകകപ്പ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽവന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ തോൽപിച്ചാൽ അത് അവർക്കു വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. അതിനായി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും.’’– ഷാക്കിബ് അൽ ഹസന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

