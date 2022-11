ഓപ്പണിങ് ഇറങ്ങി മുട്ടിക്കളി, കട്ടസപ്പോർട്ടുമായി ബിസിസിഐ; ഒഴിയാതെ ‘രാഹു’കാലം!

കെഎൽ.രാഹുൽ ട്വന്റി20യ്ക്കു ചേർന്ന ബാറ്ററാണോ? ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായ 3–ാം മത്സരത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കിടയിലെ പ്രധാന ചർച്ച രാഹുലിന്റെ ടീമിലെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. 8 പന്തിൽ 4 റൺസ്, 12 പന്തി‍ൽ 9, 14 പന്തിൽ 9 എന്നിവയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 മത്സരങ്ങളിൽ ഓപ്പണർ രാഹുലിന്റെ സ്കോ‍ർ. ആകെ നേരിട്ട 34 പന്ത‍‍ുകളിൽ 22 റൺസ്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 100ൽ താഴെ. ഈ മെല്ലെപ്പോക്ക് പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ റൺറേറ്റിനെയും ബാധിച്ചു.

പാക്കിസ്ഥാനും നെതർലൻഡ്‌സിനുമെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ട രാഹുലിന് ഇനിയും സമയം നൽകുമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ വിക്രം റാത്തോഡ് കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും രാഹുലിനു തിളങ്ങാനായില്ല. ഇതോടെ ടീം മാനേജ്മെന്റിനും രാഹുലിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി.

കെ.എൽ.രാഹുൽ

ക്രീസിൽ നങ്കൂരമിട്ടുനിന്ന് പതിയെ സ്കോറുയർത്തുന്ന ബാറ്റിങ് ശൈലിയും തുടക്കം മുതൽ ആക്രമണ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മയുമാണ് ട്വന്റി20യിൽ രാഹുലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതുമൂലം ഫീൽഡിങ് നിയന്ത്രണമുള്ള പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ റൺസ് അടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ റൺറേറ്റ് താഴുന്നത് മധ്യനിര ബാറ്റർമാരിൽ അമിത സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്നു.

സെപ്റ്റംബറിൽ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഫൈനൽ കാണാതെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുറത്താകലിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങളിലൊന്നായി രാഹുലിന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. 5 ഇന്നിങ്സുകളിൽ 26.40 ശരാശരിയിൽ 132 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു രാഹുലിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 26.40

രാഹുൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഇവരുമുണ്ട്!

ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ ഫോം തെളിയിക്കാനാകാത്ത ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർമാർ മറ്റു ടീമുകളിലുമുണ്ട്.

(ബാറ്റർ, ടീം, ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെയുള്ള സ്കോർ)

ബാബർ അസം (പാക്കിസ്ഥാൻ): 0 (1), 4(9), 4(6)



ഡ‍േവിഡ് വാർണർ (ഓസ്ട്രേലിയ): 5(6), 11 (10), 3(7)

ജോസ് ബട്‌ലർ (ഇംഗ്ലണ്ട്) : 18 (18), 0(2)

ടെംബ ബാവുമ (ദ.ആഫ്രിക്ക): 2*(2), 2(6), 10(15)

