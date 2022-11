രാഹുലിനു പകരം ഗിൽ, പാണ്ഡ്യയ്ക്കൊപ്പം ഫിനിഷറാകാൻ സഞ്ജുവും പന്തും; അടിമുടി മാറ്റം

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്ടർമാർ കുറച്ചുകാലമായി തിരക്കിലായിരുന്നു. 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ആരംഭിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറക്കുറെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ടീം പ്രഖ്യാപനം നൽകുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ, ബിസിസിഐയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിരിക്കാം ഒരേ ദിവസം 2 പരമ്പരകൾക്കായി 4 ടീമുകളെ ഒരുമിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ന്യൂസീലൻഡ്, ബംഗ്ലദേശ് പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ചീഫ് സിലക്ടർ ചേതൻ ശർമ പറഞ്ഞു: ടീമിൽ പരിണാമങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ലക്ഷ്യം 2024 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പാണ്.

എംഎസ് ധോണിക്കു ശേഷം ടീം ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഫിനിഷറായി മാറുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച സീനിയർ താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന് ഇനി അവസരം നൽകേണ്ടതില്ല എന്നു ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ച മട്ടാണ്. ഈ വർഷം 27 രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളാണ് കാർത്തിക് കളിച്ചത്. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21.5 ശരാശരിയിൽ 280 റൺസാണ് മുപ്പത്തിയേഴുകാരൻ കാർത്തിക്കിന്റെ നേട്ടം. ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ട്വന്റി20യിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ അശ്വിനും ഈ വർഷം നിരാശപ്പെടുത്തി. 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 38.25 ശരാശരിയിൽ 8 വിക്കറ്റാണ് അശ്വിന് ഈ വർഷം നേടാനായത്.

ശുഭ്മൻ ഗിൽ, സഞ്ജു സാംസൺ, Photo: Facebook@ShubmanGill

ക്യാപ്റ്റൻ പാണ്ഡ്യ

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയോഗിച്ചതോടെ ബിസിസിഐ നയം വ്യക്തമാക്കി; 2024 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് പാണ്ഡ്യ തന്നെയായിരിക്കും. ഐപിഎലിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനായി കന്നിക്കിരീടവും രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിലെ നിലവിലെ ഫോമുമാണ് പാണ്ഡ്യയെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കാനുള്ള കാരണം.

ഫിനിഷറായി സഞ്ജു

ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന്റെ ഒഴിവിൽ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ജു സാംസൺ, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവരെ ഫിനിഷർ റോളിലേക്കു പരിഗണിക്കാനാണ് തീരുമാനം. കഴി‍ഞ്ഞ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സഞ്ജുവിനു തുണയായത്. സമീപകാല ഫോം മോശമാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്കും ഇടം കയ്യൻ പവർ ഹിറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്കും നിലവിൽ വെല്ലുവിളി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഋഷഭ് പന്ത് ടീമിൽ തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല.

ഗിൽ വരുന്നു

ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പരയിൽ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന് അവസരം നൽകുന്നതിലൂടെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ കെ.എൽ.രാഹുലിന് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ കൂടിയാണ് സിലക്ടർമാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ ദയനീയ ഫോമിലൂടെയാണ് രാഹുൽ കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഓപ്പണറെ പരിഗണിക്കാൻ സിലക്ടർമാർ നിർബന്ധിതരായി.

