സ്വകാര്യത ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? നിരാശാജനകം: അസ്വസ്ഥനെന്ന് ദ്രാവിഡ്

പെര്‍ത്ത്∙ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിയുടെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായതു നിരാശജനകമെന്നു പരിശീലകന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ്. താരങ്ങള്‍ക്കു സ്വന്തം മുറിയില്‍ പോലും സ്വകാര്യത ലഭിക്കാത്തത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു. വിരാട് കോലിയുടെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതില്‍ പരിശീലകന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് അസ്വസ്ഥനാണ്.

‘‘എല്ലാ തിരക്കുകളില്‍ നിന്നും മാറി സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടമാണ് എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വന്തം മുറി. അവിടെ പോലും സ്വകാര്യത ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ എന്തു ചെയ്യും. സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടത്ത് അതു ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ താരങ്ങളെന്നല്ല ആരായാലും പ്രതിഷേധിക്കും’’– ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

പ്രശ്നത്തെ കോലി കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ അഭിനന്ദിക്കാനും ദ്രാവിഡ് മറന്നില്ല. ‘‘വിരാട് കോലി പ്രശ്നം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഓകെയാണ്. കൃത്യമായി പരിശീലിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണു ശ്രദ്ധ’’– ദ്രാവിഡ് പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു തന്റെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലി രംഗത്തെത്തിയത്. ആരാധകര്‍ താരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നുകയറുന്നതു ശരിയല്ലെന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ്. സംഭവത്തില്‍ മാപ്പു പറഞ്ഞ ഹോട്ടല്‍ അധികൃതര്‍ കാരണക്കാരായ ജീവനക്കാരെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Not Comfortable For Anyone: Rahul Dravid On Virat Kohli's Hotel Room Video Leak