ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമനായി സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്; പാക്ക് താരത്തെ പിന്തള്ളി

മുംബൈ∙ ഐസിസി ട്വന്റി20 ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ പക്കിസ്ഥാൻ താരം മുഹമ്മദ് റിസ്‍വാനെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യൻ താരം സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവന്ന പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന സൂര്യയാണ് ഒന്നാമത്. ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സ് (25 പന്തിൽ 51), ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (40 പന്തിൽ 68) ടീമുകൾക്കെതിരെ സൂര്യകുമാർ യാദവ് അർധ സെഞ്ചറി തികച്ചിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായ മുഹമ്മദ് റിസ്‍വാന് ഇന്ത്യൻ താരത്തേക്കാൾ 21 പോയിന്റുകൾ കുറവാണ്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് 16 പന്തിൽ 30 റൺസാണെടുത്തത്. ഈ വർഷം കളിച്ച 27 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് സൂര്യ അടിച്ചെടുത്തത് 965 റൺസാണ്. ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്കോറാണിത്.

ഇതാദ്യമായാണ് ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. മുൻപ് റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാമനായിരുന്നു താരം. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പാക്ക് താരം മുഹമ്മദ് റിസ്‍വാന് മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 4,14, 49 എന്നിങ്ങനെയാണ് റിസ്‍വാന്റെ അവസാന മൂന്ന് ഇന്നിങ്സുകളിലെ സ്കോറുകൾ. ന്യൂസീലൻഡ് ബാറ്റര്‍ ഡെവോണ്‍ കോൺവേയാണു റാങ്കിങ്ങിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

