പ്രമേഹം കളിച്ചു തോൽപിച്ചു; കൊക്കെയ്നോടു ‘തോറ്റ’ അക്രം: ക്രിക്കറ്റിലെ നീളുന്ന ലഹരിപ്പട്ടിക!

താൻ ലഹരിമരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നെന്ന് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് നായകൻ വസീം അക്രത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ ‘സുൽത്താൻ: ഒരു ഓർമക്കുറിപ്പ്’ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ചശേഷം കൊക്കെയ്ൻ എന്ന ലഹരിവസ്തു പതിവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഭാര്യ ഹുമയുടെ സ്നേഹപൂർണമായ പിന്തുണയാണ് അതിൽനിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാക്കിയതെന്നും അക്രം പറയുന്നു. മരിയുവാന കൈവശം വച്ചതിന് വസീം അക്രമും സഹതാരങ്ങളായ വഖാർ യൂനിസ്, ആക്വിബ് ജാവേദ്, മുഷ്‌താഖ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ രണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് വനിതാ ടൂറിസ്‌റ്റുകൾക്കൊപ്പം 1993ൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ടീമിനെ തകർക്കാനായി ലഹരിമരുന്ന് വിവാദത്തിൽ കുടുക്കുകയായിരുന്നെന്ന ആരോപണവുമായി പാക് അധികൃതർ അന്ന് രംഗത്തെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഗ്രനഡ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വരെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു.



∙ പ്രമേഹത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ പേസർ

കടുത്ത പ്രമേഹത്തെ അവഗണിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് പാക്കിസ്‌ഥാൻ മുൻ ക്യാപ്‌റ്റനും ഓൾ റൗണ്ടറുമായ വസീം അക്രം. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് എന്ന നേട്ടം (502 വിക്കറ്റുകൾ) ഒരിക്കൽ അക്രത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു (ആ റെക്കോർഡ് പിന്നീട് മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ മറികടന്നു). ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റു വിതറിയ അക്രത്തിന് തന്റെ കരിയറിലെ അവസാനത്തെ ആറു വർഷം രണ്ടു കാര്യങ്ങളോടാണ് പൊരുതേണ്ടിവന്നത് –പ്രമേഹത്തോടും ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻമാരോടും. 1997ലാണ് അക്രത്തിനു പ്രമേഹമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അക്രം ഡോക്‌ടറെ സമീപിച്ചത്. ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിസാണെന്നു ഡോക്‌ടർ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അക്രം ആദ്യമൊന്നു തളർന്നു. ചികിൽസ തുടങ്ങി മൂന്നാഴ്‌ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അക്രം കളിക്കളത്തിലേക്കു കുതിച്ചെത്തി. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതോടെ ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക്. വ്യായാമം, മനക്കരുത്ത്, ചിട്ടയായ ജീവിതരീതി എന്നിവകൊണ്ട് അക്രം പ്രമേഹത്തെ കാഴ്‌ചക്കാരനാക്കി. ദിവസം 10 തവണ വരെ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവു നോക്കി, മൂന്നു വട്ടം വീതം ഇൻസുലിൻ കുത്തിവച്ചു, രണ്ടു മണിക്കൂർ വീതം ജിമ്മിൽ പോയി വ്യായാമം ചെയ്‌തു. ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിച്ചും സ്‌ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്‌തും പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് അക്രം ലോകത്തിന് കാട്ടിത്തന്നു. തനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചതിനുശേഷമാണ് അക്രം 200 ടെസ്‌റ്റ് വിക്കറ്റുകളും 250 ഏകദിന വിക്കറ്റുകളും വീഴ്‌ത്തിയത്. ഇന്നു ലോകത്തിലെ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് പ്രചോദനമാണ് അക്രം. ജീവിതചര്യയിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും പ്രമേഹം എങ്ങനെ നേരിടാമെന്നതിനെപ്പറ്റി അക്രം ഇന്നു ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. തനിക്ക് പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം (1999) അക്രം പാക്കിസ്‌ഥാനെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ നയിച്ചു. പിന്നെയും ഒരു ലോകകപ്പുകൂടി (2003) കളിച്ചശേഷമാണ് അക്രം വിരമിച്ചത്.

∙ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച പേസർ

1984–2003 കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അക്രം. ആകെ 104 ടെസ്‌റ്റുകളിൽനിന്നായി 414 വിക്കറ്റ്. 356 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്നായി 502 വിക്കറ്റും അക്രം സ്വന്തമാക്കി. ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നുമാത്രമായി ആയിരത്തിലേറെ വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്‌തിട്ടുണ്ട് ഈ മുൻ ഓൾ റൗണ്ടർ. ഇപ്പോൾ കമന്റേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 1992 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് അന്ന് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ അക്രമാണ്. അക്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ അന്ന് കിരീടം ചൂടിയത്.

∙ ലഹരിവസ്തുക്കൾ: പാക്ക് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ശാപം

ഇതാദ്യമായല്ല ഒരു പാക്ക് താരം ലഹരി വസ്തുവിന് അടിമയായിരുന്നെന്നു ലോകം അറിയുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ നായകനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ, ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ലഹരിക്ക് അടിമയായിരുന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രണ്ടു വർഷം മുൻപ് രംഗത്തെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികനും സഹതാരവുമായിരുന്ന സർഫ്രാസ് നവാസ് ആണ്. പാക്കിസ്ഥാനിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇമ്രാൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതു താൻ പലതവണ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്, ഇമ്രാനൊപ്പം 1970–80 കാലത്തു പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ മുൻനിര ബോളറായിരുന്ന സർഫ്രാസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

‘എന്റെ വീട്ടിലും ലണ്ടനിൽ കളിക്കുന്നതിനിടയിലും ഇമ്രാൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പലരും നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 1987ൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഇമ്രാനു നന്നായി ബോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നാലെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു. ഒരിക്കൽ മൊഹ്സിൻ ഖാൻ, അബ്ദുൽ ഖാദിർ, സലിം മാലിക് തുടങ്ങിയ ടീമംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു. ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു’ ഈ ആരോപണം നിഷേധിക്കാൻ സർഫ്രസ് ഇമ്രാനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി– ‘എന്റെ മുന്നിൽവച്ച് ആരോപണം നിഷേധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിക്കുമോയെന്നു നോക്കാം’. സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം സർഫ്രാസും രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങി.

2006ൽ പാക്കിസ്‌ഥാൻ ഫാസ്‌റ്റ് ബോളർമാരായ ശുഐബ് അക്‌തറും മുഹമ്മദ് ആസിഫും ഉത്തേജകമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതായി തെളിഞ്ഞത് പാക്ക് ക്രിക്കറ്റിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ്. ഐസിസി ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിനു മുന്നോടിയായി പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ട അനബോളിക് സ്‌റ്റിറോയ്‌ഡ് ആയ നാൻഡ്രലോൺ എന്ന ഉത്തേജക വസ്തു ഇരുവരും ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. പാക്കിസ്‌ഥാൻ ടീമിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരുന്ന ഇരുവരെയും ഉടൻ മടക്കിവിളിക്കുകയായിരുന്നു. എ സാംപിളും ബി സാംപിളും പോസിറ്റീവാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ കളിക്കാരെ പിൻവലിക്കുകയല്ലാതെ പാക്ക് ബോർഡിന് മറ്റു വഴിയില്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉത്തേജകം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചശേഷം പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അക്‌തറെ രണ്ടുവർഷത്തേക്കും മുഹമ്മദ് ആസിഫിനെ ഒരു വർഷത്തേക്കും മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് വിലക്കി. പാക്കസ്ഥാന്റെ ലെഗ്സ്പിന്നർ യാസിർ ഷാ ക്ലോർറ്റാലിഡോൺ എന്ന ഉത്തേജകവസ്തു ഉപയോഗിച്ചതിന് ഐസിസിയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് 2015 ഡിസംബറിലാണ്. പിന്നീട് ഐസിസി മൂന്നു മാസം വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തി.

∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ‘ലഹരി’

ലഹരിമരുന്നായ കൊക്കെയ്‌ൻ കുറെ കാലമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മനീന്ദർ സിങ് സമ്മതിച്ചത് 2007ൽ പിടിയിലായപ്പോഴാണ്. അന്ന് മനീന്ദർ സിങ്ങിന് പ്രായം 41 വയസ്.. ഒന്നര ഗ്രാം കൊക്കെയ്‌നുമായി കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ പ്രീത് വിഹാറിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മനീന്ദറെ പിടികൂടിയത്. കുടുംബപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്നാണു ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും മനീന്ദർ അന്ന് നർക്കോട്ടിക്‌സ് വിഭാഗത്തോടു വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട പൃഥ്വി ഷാ ‘പിടിക്കപ്പെട്ടത്’ 2019 ജൂലൈയിൽ. ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിന് തൊട്ടുമുൻപായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ തെല്ലൊന്ന് അമ്പരപ്പിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്. കഫ് സിറപ്പിലടങ്ങിയ ടെർബ്യൂട്ടാലിൻ എന്ന വസ്തുവാണ് പത്തൊൻപതുകാരൻ ഷായെ ചതിച്ചത്. ഷായുടെ നിരപരാധിത്വം അംഗീകരിച്ച ബിസിസിഐ ചെറിയൊരു ശിക്ഷമാത്രമാണ് അന്ന് വിധിച്ചതും– എട്ടുമാസത്തെ വിലക്ക്. ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട രണ്ടു താരങ്ങൾക്കൂടി അന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു: അക്ഷയ് ദല്ലാർവറും (വിദർഭ), ദിവ്യ ഗജ്‌രാജും (രാജസ്ഥാൻ). ദല്ലാർവറിന് 8 മാസവും ഗജ്‌രാജിന് 6 മാസവുമാണു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.

ഉത്തേജകമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനു പിടിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ്് താരങ്ങൾ വിരളം. ആദ്യമായി ഒരിന്ത്യക്കാരൻ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് 2013 ജൂലൈയിലാണ്. തൊട്ടുമുൻപത്തെ സീസണിൽ ബിസിസിഐ നടത്തിയ ഡോപ് ടെസ്‌റ്റിലാണ് ഡൽഹിയുടെ പേസ് ബോളർ പ്രദീപ് സാങ്വാൻ ഉത്തേജകമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനു പിടിയിലായത്. ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്തയുടെ താരമായിരുന്നു.

ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം യൂസഫ് പഠാൻ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് അഞ്ചു മാസം വിലക്കു നേരിട്ടതു 2018ൽ. ടെർബ്യൂട്ടാലിനായിരുന്നു പഠാന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രശ്നം. ബറോഡയും തമിഴ്നാടുമായുള്ള ആഭ്യന്തര ട്വന്റി20 മൽസരത്തിനിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു കുഴപ്പം കണ്ടെത്തിയത്. അറിഞ്ഞു കൊണ്ടു ചെയ്തതല്ലെന്നു പഠാന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെന്നു ബിസിസിഐ വിലയിരുത്തി.

∙ ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാവാതെ ഷെയ്ൻ വോൺ

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഉത്തേജക മരുന്നു വിവാദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞത് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഇതിഹാസ ബോളർ ഷെയ്‌ൻ വോൺ പിടിയിലായപ്പോഴാണ്. 2003 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാനായി ഓസീസ് ടീം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്തിയയുടൻ വോൺ പിടിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത പരന്നു. ആദ്യ മൽസരത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീമിനെ ഉത്തേജകം ‘പിടികൂടിയത്’. ലോകകപ്പില്‍ ഓസീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന വോൺ. ‘ഡൈയൂറെറ്റിക്‌സ് ’എന്ന മരുന്നു കഴിച്ചതായി പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് വോണിനെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽനിന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തിരിച്ചുവിളിച്ചു. തടി കുറയ്‌ക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് കഴിച്ചതെന്നും അതിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട മരുന്ന് അടങ്ങിയിരുന്നതായി അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അന്ന് വോൺ ആണയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മരുന്ന് തടി കുറയ്‌ക്കാൻ മാത്രമല്ല, പരിശോധനകളിൽ മറ്റ് ഉത്തേജക മരുന്നുകൾ കഴിച്ചത് തെളിയാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പരുക്കുകളിൽനിന്ന് മോചിതനായി ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ വോൺ മരുന്നു കഴിച്ചതാകാം എന്നാണ് അന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം അനുമാനിച്ചത്.

ഷെയ്ൻ വോൺ

ഐസിസി 2003ൽ ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പിൽ ഉത്തേജക മരുന്നു പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്. നിരോധിക്കപ്പെട്ട മരുന്നുകളുടെ പട്ടിക ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഐസിസി അന്ന് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ആദ്യം പിടിക്കപ്പെടുന്ന കളിക്കാരൻ എന്ന നാണക്കേട് വോണിന്റെ തലയിലായി. ജസ്‌റ്റിസ് ഗ്ലെൻ വില്യംസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി വോണിനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് രാജ്യാന്തര– പ്രാദേശിക ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിലക്കി. പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻവേണ്ടിയല്ല, ശരീരവണ്ണം കുറയ്‌ക്കാൻവേണ്ടിയാണ് താൻ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചതെന്ന വോണിന്റെ വാദം വിലപ്പോയില്ല.

∙ പിടിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ബോതവും

എന്നും വിവാദങ്ങളുടെ തോഴനായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇയാൻ ബോതത്തിനുനേർക്കായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റിൽ ഉത്തേജകമരുന്ന് വിവാദം ആദ്യമായി വിരൽചൂണ്ടിയത്. ടെസ്‌റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നാലു ഓൾറൗണ്ടർമാരെയെടുത്താൽ അതിൽ ഒരാളായാണു ബോതം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിൽ പലതിലും ഒന്നാമനായിരുന്നു ബോതം. ടെസ്‌റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 5000 റൺസും 300 വിക്കറ്റും നേടുന്ന ആദ്യ താരം, 200 വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്‌ത ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റർ, ഒരൊറ്റ ടെസ്‌റ്റിൽ സെഞ്ചറിയും 10 വിക്കറ്റും നേടിയ ആദ്യ താരം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ നേട്ടങ്ങൾ. ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വിസ്‌മൃതിയിലാകും വണ്ണം, ക്രിക്കറ്റിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ബോതം ഒന്നാമനായി. ഉത്തേജകമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിന് പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ക്രിക്കറ്ററും ബോതംന്നെയാണ്. 1986ൽ കാന്നാബീസ് എന്ന വസ്‌തു ഉപയോഗിച്ചു എന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മൂന്നു മാസത്തെ വിലക്കു നേരിട്ടു. പിന്നീട് ശക്‌തമായി ക്രിക്കറ്റിൽ തിരികെയെത്തിയ ബോതം 1992 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഓപ്പണറാവുകയും ടീമിനെ ഫൈനൽ വരെയെത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മരിയുവാന ഉപയോഗിച്ചതിന് 63 ദിവസം വിലക്ക് നേരിടണ്ടിവന്ന ചരിത്രമുണ്ട് ഇയൻ ബോതമിന്. അതിന്റെ ഫലം ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യ, ന്യൂസീലൻഡ് ടീമുകൾക്കെതിരെ തോൽവി. കഞ്ചാവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചതിനു കുടുങ്ങിയവരിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നുള്ള ഫിൽ ടഫ്‌നെൽ, എഡ് ഗിഡിൻസ്, പോൾ സ്‌മിത്ത്, കീത്ത് പൈപ്പർ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

∙ പിടിക്കപ്പെട്ടു, പിന്നീട് വഴികാട്ടിയായി

ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച ചരിത്രമാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ഓൾ റൗണ്ടറായിരുന്ന ക്രിസ് ലൂയിസിന്റേത്. 2008ൽ ലഹരി മരുന്നു കടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ആറര വർഷം ജയിലിലായിരുന്നു. 2015ലാണ് ജയിൽ മോചിതനായത്. തെറ്റായ വഴിയിലേക്കു പോകാതിരിക്കാൻ യുവ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇനി തന്റെ വഴിയെന്ന് 47 വയസ്സുള്ള ലൂയിസ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സെന്റ് ലൂസിയയിൽനിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള കൊക്കെയ്ൻ കൊണ്ടുവന്നതിനു ഗാട്വിക് എയർപോർട്ടിലാണ് ലൂയിസ് 2008ല്‍ പിടിയിലാകുന്നത്. 13 വർഷമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചതെങ്കിലും അതിന്റെ പകുതിയേ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. 32 ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ലൂയിസ് 93 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ലോകകപ്പിനിടയിലെ നാണക്കേട്, ചാംപ്യൻമാരായി തിളക്കം

സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപിച്ചിരുന്ന ടീമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട്. അന്ന് ഒന്നാം നമ്പർ ടീമായ ഇംഗ്ലണ്ട് ആ ലോകകപ്പ് നേടുമെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ കേട്ട് ആവേശഭരിതരാകുന്നതിനിടെയാണ് ആ അപ്രിയ വാർത്തകൾ ആരാധകരെ വിഷമത്തിലാക്കിയത്. വിനോദത്തിനായി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചത് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് അവരുടെ പ്രിയ താരം അലക്സ് ഹെയിൽസ് കുടുങ്ങിയത്. 21 ദിവസത്തെ സസ്പെൻഷൻ. മുൻപ് ഇതേ കുറ്റത്തിനു താക്കീത് ലഭിച്ചിരുന്ന താരം വീണ്ടും തെറ്റായ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഏതായാലും അക്കുറി ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പെരുമ അറിയിച്ചത്.

∙ വീണ്ടും മരിയുവാന

മരിയുവാന വീണ്ടു ക്രിക്കറ്റിൽ വില്ലനായത് 1995ലാണ്. അന്ന് പിടിയിലായത് മൂന്ന് ന്യൂസീലൻഡ് താരങ്ങളാണ്– സ്‌റ്റീഫൻ ഫ്‌ളെമിങ്, മാത്യു ഹർട്ട്, ഡിയോൺ നാഷ് എന്നിവർ. പിടിയിലായതിനെത്തുടർന്ന് മൂവരെയും മൂന്നു മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. മരിയുവാനയുടെ സാന്നിധ്യം രക്‌തത്തിൽ കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താരങ്ങൾ പിടിയിലായത് 2001ലാണ്. അന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങളാണ് പ്രതികളായത്– ഗിബ്‌സ്, റോജർ ടെലിമാക്കസ്, പോൾ ആഡംസ്, ജസ്‌റ്റിൻ കെംപ്, ആന്ദ്രെ നെൽ എന്നിവർക്ക് 10,000 റാൻഡ് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ കറൻസി) വീതം പിഴയിട്ടു.

