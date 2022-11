ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിൽ സിംബാബ്‍വെ ഇന്ത്യയെ ‘അദ്ഭുതകരമായി’ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ സിംബാബ്‍വെ പൗരനായ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ നടി. സെഹാർ ഷിൻവാരിയാണ് സിംബാബ്‍വെയിൽനിന്നുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി ട്വിറ്ററിലെത്തിയത്. നവംബർ ആറ് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യ– സിംബാ‍ബ്‍വെ പോരാട്ടം.

നിരവധി പേരാണ് നടിയുടെ ട്വീറ്റിനു ലൈക്കും റീട്വീറ്റുമായെത്തുന്നത്. ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ– ബംഗ്ലദേശ് മത്സരം നടക്കുന്നതിനിടെ ബംഗ്ലദേശ് ജയിക്കുമെന്ന് നടി പല തവണ ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചു റൺസിനു വിജയിച്ചതോടെ നടിക്ക് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ രൂക്ഷമായ പരിഹാസം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നു.

നേരത്തേ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഒരു ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ തോറ്റപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ നടി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പർ 12 റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ സിംബാബ്‍വെ ഒരു റണ്ണിനു തോൽപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Pak Actor Says "Will Marry Zimbabwean Guy" If They Beat India In T20 World Cup