‘കോലിയുടെ ‘വ്യാജ ഫീൽഡിങ്’ ഫോർത് അംപയറോട് സൂചിപ്പിച്ചു; തോൽവി ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല’

അഡ്‍ലെയ്ഡ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോലിയുടേതു ‘വ്യാജ ഫീൽഡിങ്’ ആണെന്ന ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് ശ്രീധരൻ ശ്രീറാം. ‘‘കോലിയുടെ ഫീൽഡിങ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇക്കാര്യം താൻ ഫോർത് അംപയറിനോട് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന അംപയർമാരായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തോൽവിയെ ന്യായീകരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു ഓവറിൽ ഒൻപത് റൺസ് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ കളിക്കാർ സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിരാട് കോലി ബംഗ്ലദേശ് ബാറ്റർമാരെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ബംഗ്ലദേശ് താരം നൂറുൽ ഹസനാണു രംഗത്തെത്തിയത്. ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ വിരാട് കോലി ‘ഫേക്ക് ത്രോ’ ചെയ്തെന്നും അതിന് അഞ്ച് റൺസ് പെനൽറ്റിയായി അനുവദിക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്നാണു ബംഗ്ലദേശ് താരത്തിന്റെ വാദം. ബംഗ്ലദേശ് ബാറ്റിങ്ങിനിടെ ഏഴാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. ബൗണ്ടറിക്കു സമീപത്തുനിന്ന് അർഷ്ദീപ് സിങ് പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനു നൽകുന്നതിനിടെ വിരാട് കോലിയും പന്ത് എറിയുന്നതുപോലെ കാണിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ കോലിയുടെ നടപടി അംപയർമാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ബംഗ്ലദേശ് ബാറ്റർമാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല. ‘‘ മഴയ്ക്കു ശേഷം കളി വീണ്ടും തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ നനഞ്ഞ ഔട്ഫീൽഡ് കളിയെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നു പറയാം. ഫേക്ക് ത്രോയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു റണ്‍സ് കിട്ടണമായിരുന്നു, അതും ലഭിച്ചില്ല’’– നൂറുൽ ഹസൻ ആരോപിച്ചു. ഐസിസി ചട്ടപ്രകാരം ഫീൽഡർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബാറ്ററുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടാകുന്നതു കുറ്റകരമാണ്. അംപയർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പന്ത് ഡെഡ് ബോള്‍ വിളിക്കുകയും അഞ്ച് റൺസ് ശിക്ഷയായി അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ബംഗ്ലദേശിനെ അഞ്ച് റൺസിനാണു ഇന്ത്യ തോൽപിച്ചത്.

