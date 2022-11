പാക്കിസ്ഥാനെ രക്ഷിച്ച ‍ഡച്ചുപട; സെമി ‘ഉറപ്പിച്ച’ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഞെട്ടൽ, പുറത്ത്

അഡ്‌ലെയ്ഡ് ∙ നെതർലൻഡ്സിനോട് പാക്കിസ്ഥാൻ എത്ര നന്ദി പറയണം! ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ സാധ്യത ഏറെക്കുറെ അസ്തമിച്ചു നിന്ന പാക്ക് നിരയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡച്ചുകാർ കയ്യിൽ വച്ചു കൊടുത്തത് സുവർണാവസരം. ഇന്നലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്സ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 13 റൺസിന് അട്ടിമറിച്ചതോടെയാണ് പാക്കിസ്ഥാന് സാധ്യത തെളിഞ്ഞത്.

അവസരം മുതലെടുത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ 5 വിക്കറ്റ് ജയവുമായി അവസാന നാലിലെത്തി. ഇതോടെ സൂപ്പർ 12 ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ 2 മത്സരം ജയിച്ചും മൂന്നാം മത്സരം തോൽക്കാതെയും സെമി ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരം തോറ്റതോടെ ലോകകപ്പിൽ പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്നീടുള്ള മൂന്നു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാണ് സെമിയിൽ‌ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പിന്നിലായി രണ്ടാംസ്ഥാനത്താണ് പാക്കിസ്ഥാൻ.

വിജയമുറപ്പിച്ചപ്പോൾ നെതർലൻഡ്സ് ടീമിന്റെ ആഹ്ലാദം. (AP Photo/James Elsby)

സൂപ്പർ അട്ടിമറി

അട്ടിമറികളുടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പർ അട്ടിമറിയായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വീഴ്ച. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് സൂപ്പർ 12ൽ ഇടം നേടിയ നെതർലൻഡ്സ് 13 റൺസിനാണ് ചരിത്ര വിജയം നേടിയത്. ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവന്ന നെതർലൻഡ്സ് ടീം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പേരുകേട്ട ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ് നിരയെ വീറോടെ നേരിട്ട് 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 158 എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ നേടി. അച്ചടക്കമുള്ള ബോളിങ്ങിന്റെയും മികച്ച ഫീൽഡിങ്ങിന്റെയും കരുത്തിൽ ഓറഞ്ച് പട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വമ്പൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ 20 ഓവറിൽ 8ന് 145ൽ ഒതുക്കുകയും ചെയ്തു.

ലക്കിസ്ഥാൻ

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തോറ്റതോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ –ബംഗ്ലദേശ് മത്സരം ഫലത്തിൽ നോക്കൗട്ടായി. ജയിക്കുന്ന ടീം സെമിയിലെത്തുന്ന കളിയിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബംഗ്ലദേശ് നജ്മുൽ ഹുസൈൻ ഷാന്റോയുടെ (54) മികവിൽ കുതിച്ചെങ്കിലും ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനത്തിൽ (4ന് 22) 8ന് 127ൽ ഒതുങ്ങി. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റ് വീണെങ്കിലും 11 പന്ത് ബാക്കി നിർത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാനാണ് (32) ടോപ് സ്കോറർ.

English Summary: India and Pakistan into T20 World Cup semis as Netherlands stun South Africa