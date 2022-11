കളിക്കിടെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി രോഹിത്തിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമം; ആരാധകന് 6 ലക്ഷം രൂപ പിഴ- വിഡിയോ

മെൽബൺ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന മത്സരത്തിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയെ പിടിക്കാൻ ഓടിയ ആരാധകനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി. സിംബാബ്‌‍വെയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് ആൺകുട്ടി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മറികടന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനു മുന്നിലേക്കു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഓടിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തി കുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി.

മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലെ അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചതിനു രോഹിത് ശർമയുടെ ആരാധകനെതിരെ അധികൃതർ വൻപിഴ ചുമത്തിയതായാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. 6.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആരാധകന്‍ പിഴയായി അടയ്ക്കേണ്ട തുക. മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്‍വെയുടെ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിടെയാണ് ആരാധകൻ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചാടിവീണ് കുട്ടിയെ പിടിച്ചെങ്കിലും രോഹിത് ശർമ ഓടിയെത്തി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

സംഭവത്തിന്റെ വിഡ‍ിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. 71 റണ്‍സിനാണ് ടീം ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്‍വെയെ കീഴടക്കിയത്. സെമി പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യയിപ്പോൾ. പത്തിന് അ‍ഡ്‍‌ലെയ്ഡിലാണു മത്സരം. നവംബർ ഒന്‍പതിനു നടക്കുന്ന ആദ്യ ‌സെമിയില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടും.

