ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ തകർപ്പൻ ഫോം; ഒക്ടോബറിലെ മികച്ച താരമായി വിരാട് കോലി

മെല്‍ബൺ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിരാട് കോലി ഐസിസിയുടെ ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തിലെ മികച്ച താരം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഡേവിഡ് മില്ലർ, സിംബാബ്‍വെയുടെ സിക്കന്ദർ റാസ എന്നിവരെ പിന്നിലാക്കിയാണ് കോലി മികച്ച താരമായത്. ഇതാദ്യമായാണ് കോലി ഐസിസിയുടെ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

ഒക്ടോബറിൽ ട്വന്റി20യിൽ നാല് മികച്ച ഇന്നിങ്സുകളാണ് ട്വന്റി20യില്‍ കോലി കളിച്ചത്. ഗുവാഹത്തിയില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ പുറത്താകാതെ 49 റണ്‍സെടുത്ത കോലി ലോകകപ്പിലും മികച്ച ഫോമിലാണ്. സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കോലി അർധ സെഞ്ചറി നേടി. 53 പന്തുകൾ‌ നേരിട്ട താരം 82 റൺസെടുത്തു പുറത്താകാതെ നിന്നു.

ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സ് (62), ബംഗ്ലദേശ് (64) ടീമുകൾക്കെതിരെയും കോലി അർധ സെഞ്ചറി നേടി. സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ 25 പന്തിൽ 26 റൺസെടുത്തു കോലി പുറത്തായി.

English Summary: T20 World Cup: Virat Kohli wins ICC Player of the Month Award for October 2022