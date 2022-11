ഒറ്റ ഭാഷയില്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക്: പക്ഷേ ഒരൊറ്റ മതമുണ്ട്; ക്രിക്കറ്റ് നമ്മുടെ മതം മഹോത്സവം!

ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം സൂപ്പർ 12 കടന്ന് സെമി ഫൈനല്‍വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. 2011 ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ വീണ്ടും കപ്പുയർത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വീണ്ടും ഒരു ജനത. അസാധ്യം എന്നു വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകകപ്പ് കിരീടം 1983ൽ കപിലിന്റെ ചെകുത്താൻമാൻ കൈപ്പിടിയിലാക്കിയ നാൾ മുതൽ ക്രിക്കറ്റും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അഭേദ്യമാണ്. ഫുട്ബോൾ അടക്കമുള്ള മറ്റു കായിക വിനോദത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു ജനതയുടെ ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു? മനോരമ ബുക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ്, തോമസ് ഡൊമിനിക്കിന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പിലൂടെ ...

അന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കാലമായിട്ടില്ല. റൺ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടം. ഓടിയാൽ ഭാസ്കരൻ രണ്ടാം മണി പെരുക്കും മുമ്പു സ്കൂളിലെത്താം. വൈകിയാൽ മത്തായി സാർ എന്ന മാച്ച് റഫറി നീളൻ സ്റ്റംപുമായി സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് ഉലാത്തുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയായാൽ പിന്നാമ്പുറത്തെ ഇൻജറി മാനേജ്മെന്റിന് രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു നേരം ആവണക്കെണ്ണ. ഫുട്ബോളിനും വോളിബോളിനുമായിരുന്നു അക്കാലത്തു വേരോട്ടം. തെക്കുദേശത്ത് അശ്വമേധം നടത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്രിക്കറ്റും ചുരിദാറും ഉത്തരേന്ത്യൻ പണിശാലകളിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതേയൂള്ളൂ. 9 സിയുടെ വിഖ്യാത ഗോൾ കീപ്പറായ കഥാനായകാ, വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി കായികജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ ശിരോലിഖിതം.

∙ ബേബിയുടെ ‘കിട്ടാതെ പോയ’ ബെറ്റ്

വലിയപാറ കപ്പക്കാല സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്. പത്രോസിന്റെ മകൻ മിന്നൽ ഫോർവേഡ് ബേബി പാഞ്ഞുവരികയാണ്. പ്രതിരോധനിരയിൽ സാബുവും മുരുകനും സുല്ലിട്ടു. പേരുകേട്ട കിളിത്തട്ടുകാരനാണു ബേബി. അവൻ ഇടതോട്ട് ആയുന്നതു പന്തു പെട്ടെന്നു വലതേക്കു വെട്ടിച്ചുകയറാനാണ്. അമ്പടാ കുഞ്ഞുബേബീ, നീ ഇടതോട്ടായുമ്പോൾ ഞാൻ വലതോട്ട്. മലർന്നുവീണു കൈകുത്തി കാലുകളിൽ തെന്നിച്ചെന്നൊരു സേവ്. ഔട്ട് പെറുക്കികൾ കാറ്റുപോയ പന്തുമായി പാഞ്ഞെത്തുംമുമ്പ് സാബുവും മുരുകനും 9സിയുടെ മറ്റു ജീവനാഡികളും ആർത്തുവിളിച്ചു: ഗോളി തങ്കരാജ്!

സെന്റ്. ജോർജസ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഒരേക്കർ മൈതാനമായിരുന്നു ഫുട്ബോളിന്റെ ആസ്ഥാനം. ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയായ സക്കറിയ സാറിന്റെ ഉത്സാഹത്തിൽ വാർഷിക ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നു. ശിവനാണു സെന്റ്. ജോർജസിന്റെ പ്രധാന താരം. ഇവനാണ് 50 വാരയകലെയുള്ള മൈതാനത്തുനിന്നു പന്തുതൊടുത്ത് 9സിയുടെ ക്ലാസ് മുറിക്കു മുന്നിലെ തൂണിൽ തളച്ചിരിക്കുന്ന കോളാമ്പി മൈക്ക് തകർക്കാൻ തനിക്കു കഴിയുമെന്നു ഞങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. മൈതാനത്തുനിന്നു ശിവൻ പന്തു തൊടുക്കും. അതിൽ വിജയിച്ചാൽ പിരിവിട്ട് അവനു 10 രൂപ കൊടുക്കണം. അതു വലിയ തുകയാണ്. തേൻ മിട്ടായിക്ക് വെറും ഒരു പൈസയും ഐസ് മിട്ടായിക്ക് അഞ്ചു പൈസയുമേ വിലയുള്ളൂ. പന്തിന് ഉന്നം തെറ്റാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പന്തയത്തിന്റെ മറുവശത്തുനിൽക്കുന്ന പങ്കാളികൾതന്നെ നേരിടണം. അതിൽ സക്കറിയ സാറിന്റെ മോശമല്ലാത്ത പ്രതികരണവും ഉൾപ്പെടും. പന്തടിച്ച ശിവനെ ഉൾപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഒരു വിധിതീർപ്പ് നീതിമാനായ സാറിന്റെ പക്കൽനിന്ന് ഉണ്ടാവാനിടയില്ലെങ്കിലും ‘വാദിച്ചോ, ചെലപ്പം ഞാൻ തോറ്റുപോകും’ എന്നു ശിവൻ പലവുരു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുനോക്കിയെങ്കിലും ഒന്നിലേറെ കാരണങ്ങളാൽ 9സി പന്തയത്തിനു കൈകൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ശിവൻ തൃശൂർ ജില്ലയുടെ അനുബന്ധപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് അടുത്ത നാളിൽ കുടിയേറിയെത്തിയവനാണ്. വന്ന വഴി ഗോളി തങ്കരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമാണികളെ അവൻ നിഷ്പ്രഭരാക്കിയതിലുള്ള മന:പ്രയാസം ആരും പുറത്തുപറയുന്നില്ലെന്നേയുള്ളൂ. ‘വാദിച്ചോ’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അവന്റെ ഭാഷയിൽ പന്തയംവച്ചോ എന്നാണർഥം. ഇത്ര ധൈര്യമായി അവൻ വാദിക്കാൻ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ പണി പാളിയേക്കുമെന്നു 9സി സ്വാഭാവികമായും ഊഹിച്ചു. പോരാത്തതിന്, സക്കറിയ സാർ മാത്രമല്ല, മറ്റു പല സാറന്മാരും അച്ഛനമ്മമാരും പ്രശ്നത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെട്ടെന്നു വരും. അക്കാലത്തു ബാലാവകാശങ്ങൾ കാര്യമായി നിലവിലില്ല. ടിവി ചർച്ചയോ അന്വേഷണ കമ്മിഷനോപോലും ഉണ്ടാവില്ല. കിട്ടുന്നതും വാങ്ങി വീട്ടിൽ പോകുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചാൽ യോഗ്യത നേടാതെതന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന അതേ ന്യായപ്രകാരം ആലുവ ലക്കി സ്റ്റാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എണ്ണംപറഞ്ഞ ടീമുകൾക്കൊപ്പം സെന്റ്. ജോർജസ് ടീമും ശിവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാനിറങ്ങി. ദെന്തു കളി. സൂപ്പർതാരം ശിവന്റെ കാലിൽ പന്തു കിട്ടുന്നതു തന്നെയില്ല. സ്കൂളിലെ താന്താങ്ങൾ കളിയിൽ മിന്നിനിൽക്കുന്നവൻ ഇപ്പോൾ ആനക്കൂട്ടത്തിൽ ആട്ടിൻകുട്ടി. അവനോട് 10 രൂപ ധൈര്യമായി പന്തയം വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഐസു മിട്ടായി തിന്നാമായിരുന്നെടാ എന്ന് നയൻ ബിക്കാർ ദു:ഖഭാരത്തോടെ വിചാരിച്ചു.

ലക്കി സ്റ്റാർ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഏകപക്ഷീയമായ ഏഴു ഗോളാണ് സെന്റ്. ജോർജസിന്റെ വലയിൽ അടിച്ചുകയറ്റിയത്. ഒറ്റത്തവണയേ പന്ത് എതിർപോസ്റ്റിന് അടുത്തെങ്കിലുമെത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലക്കിസ്റ്റാർ ഗോൾ കീപ്പർ വള്ളിയോടന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം കാണണം. ഔട്ട് പെറുക്കിയ പന്ത് കിക്കെടുക്കാൻ ഗോളിക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ സതീശൻ അത് അടുത്തുനിന്നു കണ്ടതാണ്. തല മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആട്ടി, ചുണ്ട് അമർത്തിപ്പിടിച്ച്. നീയൊക്കെ അത്രയ്ക്കായല്ലേ, കാണിച്ചു തരാമെടാ എന്നാണു മുഖാരവിന്ദത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണമെങ്കിലും തിരിച്ചടിണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിശ്രമമില്ലാതെ മൈതാനത്തിനു ചുറ്റും നടന്ന് സക്കറിയ സാർ സ്വന്തം ടീമിനു നൽകിയ സ്ട്രാറ്റജിക് നിർദേശങ്ങൾ തീരെ ഏശിയില്ല.

എങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ കളിയിലും സെന്റ്. ജോർജസ് കുട്ടികളും കൂട്ടിക്കൽ സ്വദേശികൾ അപ്പാടെയും ആലുവ ലക്കിസ്റ്റാറിനെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തു. നമുക്കു വ്യക്തിതാൽപര്യങ്ങളില്ല, നമ്മൾ നല്ല കളി കളിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം എന്നായിരുന്നു ദയനീയ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ സക്കറിയ സാറിന്റെ നിലപാട്. ഒടുവിൽ, ട്രോഫി ജയിച്ചശേഷമുള്ള നന്ദിപ്രകടനത്തിനിടെ, വള്ളിയോടൻ ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ മലയോരവും താഴ്‌വാരവും കേൾക്കുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. ‘‘ഹലോ, സെന്റ് ജോർജ്, ഈ ട്രോഫി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.’’ ഇന്നത്തെ അവതാരകർ ‘ഹലോ, കേരള’ എന്നു പറയുമ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിനു തോന്നുന്ന അതേ വികാരം ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി. വള്ളിയോടനും കൂട്ടരും ട്രോഫിയും കാഷ് പ്രൈസും ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ മുറിയിലെ മേശപ്പുറത്തുവച്ചിട്ടു പോയ്ക്കളയുമെന്നുവരെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.

∙ എണ്ണം പറഞ്ഞ താരങ്ങൾ, ലിഫ്റ്റ്

സീവ്യൂ എസ്റ്റേറ്റ് ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്നാണു വോളിബോൾ പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയത്. അടിയമ്പാറ എന്നറിയപ്പെട്ട അമ്പാറക്കാരൻ രാജുവിനെപ്പോലുള്ള എണ്ണം പറഞ്ഞ താരങ്ങൾ ഉദയംകൊള്ളുന്ന കാലം. വാർഷിക ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സ്റ്റേജാകുമ്പോഴേ കൂവപ്പള്ളി ടീമിനുവേണ്ടി അമ്പാറ രംഗത്തിറങ്ങൂ. അതോടെ കളി കാര്യമാകും. ലിഫ്റ്റിന്റെ വരവ് അകക്കണ്ണാൽ ഗണിച്ച് അമ്പാറ വളഞ്ഞുയരും. പ്രകാശന്റെ അളന്നുമുറിച്ച ലിഫ്റ്റ് വേങ്ങത്താനം സിക്സസിന്റെ ബ്ലോക്കിനെ മറികടന്ന് തന്റെ കൈപ്പൊക്കം പൊന്തുംവരെ അമ്പാറ ആകാശത്തു പറന്നുനിൽക്കും. എതിർകോർട്ടിന്റെ നാഡീസ്പന്ദങ്ങൾ നോക്കി, കുരിപ്പാന്റെയും കുര്യന്റെയും പൊസിഷൻ നോക്കി അമ്പാറ ചിറകുവിടർത്തുമ്പോൾ ജനസഹസ്രങ്ങൾ ആക്രോശിക്കും: അടിയമ്പാറേ! അമ്പാറയുടെ അടി ദിഗന്തങ്ങൾ ഭേദിക്കുന്ന ഇടിയും മിന്നലുമായി മറുകോർട്ടിൽ പന്തിന്റെ മെയ്യടയാളം പതിക്കും.

അന്ന്, ക്രിക്കറ്റ് പന്ത്, ഫുട്ബോൾ വലുപ്പത്തിൽ കണ്ടു കളം കടത്തുന്ന സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ മുംബൈയിൽ വിനോദ് കാംബ്ലി ഉൾപ്പെട്ട കുട്ടിപ്പടയ്ക്കൊപ്പം ബാറ്റ് പിടിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. കപിൽസ് ഡെവിൾസ് ചരിത്രം രചിക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ.

∙ തളിർക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ്

പരമ്പരാഗത കായികവിനോദങ്ങളിൽനിന്നു ക്രിക്കറ്റിന്റെ മോഹവലയത്തിലേക്കു കൊച്ചുകേരളത്തെ ആനയിച്ചതു മെട്രോ നഗരത്തിൽനിന്നു വന്ന രണ്ടു ഗജപരിഷ്കാരികളാണ്. നട കയറാതെ അരമതിൽ ചാടിയായിരുന്നു ഒരുത്തന്റെ ഗൃഹപ്രവേശം. രണ്ടാമൻ വേലിപ്പത്തൽ ജാവലിനാക്കി പടികടന്നു.അന്നു വൈകിട്ടാണു കേരള കായികചരിത്രത്തിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്.

മറുമലയിൽ മഴക്കൊഞ്ചലുകൾ. നിറത്തൊങ്ങലുകളിൽ കരി വാരിത്തേച്ചു മേഘക്കീറുകൾ രൂപംമാറുന്നു. മഴ വേഗം വരും. വൈകിട്ടത്തെ കൂട്ടമണി കേട്ടപ്പോഴേ വച്ചുപിടിച്ചതു വെറുതെ. (കളിക്കാൻ) എത്ര നേരം കിട്ടുമെടാ ചേട്ടാ എന്ന് ഇളമുറക്കാരൻ പരിഭ്രാന്തനാകുന്നു. അര മണിക്കൂർ. ഏറിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ. ദൈവമേ, കാറ്റു വരണേ. മേഘങ്ങളെ പ്രണയപൂർവം ചേർത്തുപിടിച്ചു കൂമ്പൻമലയിലെ ഒളിവിടങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുപോകണമേ.

കുഞ്ഞെറുക്കൻ കൊന്നത്തെങ്ങിനു മുകളിലാണ്. അപ്രാപ്യമായ ഉയരങ്ങളിലിരിക്കുന്ന, ടെൻസിങ് നോർക്കെയും എഡ്മണ്ട് ഹിലരിയുമാകുന്ന മഹാനായ കുഞ്ഞെറുക്കൻ രണ്ടു കരിക്കിന്റെ ഓർഡർ വൈമനസ്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. മെട്രോ നഗരത്തിൽനിന്നു പെട്ടെന്നവതരിച്ച പരിഷ്കാരി ബന്ധുക്കളിലൊരുവൻ അതാ വലിയമ്മയെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അവനാണ് തെങ്ങിന്റെ ഉപോൽപന്നമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്. കവളമ്മടൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പിതാവ്. അവന്റെ അഭീഷ്ടാനുസരണം കരിക്കിനു പുറമെ മടൽ‌ കൂടി വെട്ടിയിടാൻ വലിയമ്മ കുഞ്ഞെറുക്കനെ ശട്ടംകെട്ടി.

പരിഷ്കാരികൾ ഫുട്ബോളും വോളിബോളും മുതൽ കുട്ടിയും കോലും തലപ്പന്തും വരെയുള്ള നാടൻ വിനോദങ്ങളെ ക്ലീൻ ബോൾ ചെയ്തു. കൊന്നക്കമ്പുകൊണ്ടു വിക്കറ്റ്. റബർപാലിൽ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത കടലാസു ചുരുട്ടി ഒട്ടുപാൽ ചുറ്റിയെടുത്തു പന്ത്. ക്രീസ്, പിച്ച്, റൺ, ഫാസ്റ്റ്, സ്പിൻ. അംപയർ മടലേന്താൻ കെൽപില്ലാത്ത അയൽക്കാരൻ അപ്രാണി. കളത്തിനു വെളിയിൽ മരക്കൂട്ടത്തിൽ പന്തു കാത്തുനിൽക്കുന്നവൻ തേഡ് മാൻ.

ബേബി ഫാസ്റ്റ് ബോളർ. മുരുകൻ സ്പിൻ. ഗോളി തന്നെ കീപ്പർ. പരിഷ്കാരികൾ ഓപ്പണർമാർ. മഴയുമായി ഒളിച്ചുകളിച്ച ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ക്രിക്കറ്റ് ഭൂതം ആവേശിച്ചു. കപ്പക്കാല ഗ്രൗണ്ടിനു നടുവിൽ ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റംപ് നാട്ടി. പ്രിയരെ, ക്രിക്കറ്റ് ഉദാത്തമായ അസംഭവ്യതകളുടെ, അനിശ്ചിതത്തിന്റെ കളി. ശിവരാമകൃഷ്ണൻ എതിരാളികളെ തകർത്തെറിയാൻ ശിവമന്ത്രമരുക്കഴിച്ചതുപോലെ, നരേന്ദ്ര ഹിർവാനി സ്പിൻ മായാജാലം കൊണ്ട് വിൻഡീസ് പടയെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടിയതുപോലെ, അഞ്ചു വിക്കറ്റിനു 17 റൺസെന്ന പടുകുഴിയിൽനിന്ന് 175 റൺസിന്റെ ലോക റെക്കോർഡുമായി കപിൽ ദേവ് ഇന്ത്യൻ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു നിറംചാർത്തിയതുപോലെ കഴിവിനെ ഭാഗ്യദേവത കടാക്ഷിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിനം ധീരന്മാർ ജനിക്കുന്നു. അവർ വിജയത്തിന്റെ കൊടുമുടിയേറുന്നു.

പരിഷ്കാരികൾ മടങ്ങും മുൻപൊരു യഥാർഥ മത്സരമുണ്ടായിരുന്നു. ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ രണ്ടാൾ മതിയെന്ന് അരമതിൽ കടന്നു രംഗപ്രവേശം ചെയ്തവനും കമ്പിൽ കുത്തിച്ചാടിയെത്തിയവനും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അരമതിൽ പരിഷ്കാരി ടീ ഷർട്ടും പാന്റുമിട്ട്, പാ‍ഡ് കെട്ടി ഹാറ്റ് ചരിച്ചുവച്ചു സ്റ്റാൻസെടുത്തു. ആദ്യ പന്തെറിയാൻ ബേബിയും മുരുകനും മടിച്ചു. ഇവന്മാർ നാണംകെടുത്തിയാലോ? പുകൾപെറ്റ കേരളമേ, മലനാടേ, തായേ.

അതുകൊണ്ട്, പറമ്പിൽ പുറംപണി ചെയ്തുനിന്ന ശമിയേലിനോട് എതിർ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ പറഞ്ഞു. നീ എന്റെ ടീം. എറിയടേ. ശമിയേൽ ഏറുവീരനാണ്. ഒരൊറ്റയേറിനു നെടുപ്പടർത്തി വരിക്കപ്ലാവിന്റെ ഉയരക്കൊമ്പിലെ ചക്ക വീഴ്ത്തുന്ന വിദഗ്ധൻ. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയ ശമിയേലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ വലിയമ്മ അറിഞ്ഞുനൽകിയ താമരപത്രങ്ങൾ ഒട്ടേറെ.

ശമിയേൽ മുണ്ടുമടക്കിക്കുത്തി ചൂണ്ടുവിരൽകൊണ്ട് ഉന്നംപിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ പരിഷ്കാരി പറഞ്ഞു, നോ ബോൾ, നോ ബോൾ! അതു ഗൗനിക്കാതെ പാഞ്ഞ ശമിയേലിന്റെ ഏറ് പരിഷ്കാരിയുടെ കുറ്റി തെറിപ്പിച്ച് മാവിന്റെ കവണ കടത്തി തേഡ് മാനിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ഔട്ടേ, ഔട്ട്. അപ്രാണിയുൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഐകകണ്ഠ്യേന ആക്രോശിച്ചു. പരിഷ്കാരികൾ നോ ബോൾ വിളികളുമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. കളി കുളമായി.

ബ്രിട്ടിഷുകാരൻ വെയിലു കൊള്ളാൻ കളിക്കുന്ന കള്ളക്കളി ഇവിടെ കളിക്കല്ലേടാ: മത്തായി സാർ ഉത്തരവിട്ടു. അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ബഹിഷ്കരിച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ അന്യരാജ്യത്തു ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു. ബേബി കുറഞ്ഞത് 150 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ തുടർച്ചയായെറിഞ്ഞ പന്തുകളിൽ പലതും കണ്ടെടുക്കാൻ അന്വേഷണസംഘങ്ങൾ പണിപ്പെട്ടു. ഫോമിലേക്കുയരുന്ന നേരത്ത് മുൻ ഗോളി തങ്കരാജാകുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഡൈവിങ് ക്യാച്ചുകളിലൂടെ രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു. ബൗണ്ടറിയുടെ വിദൂരങ്ങളിൽനിന്നു പന്തുപിടിച്ചെടുത്ത ശമിയേൽ മിന്നായംപോലുള്ള ഏറുകളിലൂടെ കുറ്റി തെറിപ്പിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തു തലയുയർത്തി.

∙ ‘കാത്തിരുന്ന’ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ

അങ്ങനെയിരിക്കെ നിർണായക നിമിഷം വന്നു. 1983. ഇന്ത്യ–വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ. റേഡിയോ കമന്ററി കേൾക്കുന്നതു ബാർബർ രാജപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. മുൻ ഫുട്ബോൾ ടീം അപ്പാടെയുണ്ട്. വെസ്റ്റിന്ത്യന്മാരാകുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇന്ത്യൻ ടീമാകുന്ന മുളങ്കാടിനെ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കുന്നതുകണ്ടു ഞങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദരായി. ആകാശവാണിയുടെ കമന്റേറ്റർമാർ പറഞ്ഞു: ശ്രോതാക്കളേ, 183 റൺസെടുക്കാൻ ഈ മഹാഭയങ്കരന്മാർക്കു മുപ്പതോവർ മതി.

ദൈവമേ, ലോഡ്സ് മൈതാനത്തിനടുത്തു മലയുണ്ടെങ്കിൽ മാരിമേഘങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തണമേ. ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്യിക്കണമേ. നനഞ്ഞുകുതിർന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച ഫൈനൽ വീണ്ടും കളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിക്കേണമേ.

അതു വേണ്ടിവന്നില്ല. പ്രവചനങ്ങൾ പിഴച്ചു. ബോളിങ്ങിൽ, ഫീൽഡിങ്ങിൽ, ജയത്തിനായുള്ള തീവ്രദാഹത്തിൽ കപിലിന്റെ ചെകുത്താന്മാർ തിളങ്ങിയപ്പോൾ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിനു താളംതെറ്റി. 129 റൺസിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ ഒൻപതാം വിക്കറ്റ് വീണു. വാലിന്റെ അങ്ങേയറ്റം തട്ടിമുട്ടി ഒന്നും രണ്ടുമെടുത്തു മുന്നേറിയപ്പോൾ മനസ്സൊന്നു പിടച്ചു. ഒടുവിൽ, 140ൽ അവസാന വിക്കറ്റ്. ചരിത്രം.

പിറ്റേ ദിവസം മത്തായി സാർ പറഞ്ഞു: എടാ, ആത്മാർഥമായി പഠിച്ചാൽ ജയിക്കാം, ആത്മാർഥമായി കളിച്ചാൽ ജയിക്കാം. ഞങ്ങൾ ധൈര്യമായി ചോദിച്ചു: സാറേ, കളി കേട്ടോ? കേട്ടെടാ, സാറു പറഞ്ഞു. അതോടെ, മഹാരാജ്യത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തു ബാക്കിനിന്ന എതിർപ്പിന്റെ അവസാന തുരുത്തും ക്രിക്കറ്റിന്റെ മഹാപ്രവാഹത്തിൽ ലയിച്ചു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭാഷ വേണമെന്നു പറഞ്ഞവരോടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു: അതു നടപ്പില്ല. ഈ നാട് ഭാഷാ, വേഷ, സംസ്കാരങ്ങളുടെ മഹാസാഗരം. ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു മതം വേണമെന്നു പറയുന്നവരോടു നമ്മൾ പറയുന്നു: ക്രിക്കറ്റ് നമ്മുടെ മതം, മഹോത്സവം.

