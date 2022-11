ക്യാച്ചുപോയി, റൺഔട്ടും മിസ്, കോമഡി ഫീൽഡിങ്: ബാറ്ററുടെ ഭാഗ്യം! വിഡിയോ

യൂറോപ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് സീരിസിലെ തമാശ രംഗങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ഫീൽഡിങ്ങിലെ വൻ പിഴവാണ് തമാശനിറഞ്ഞ രംഗങ്ങളായി ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ഏറ്റെടുത്തത്.

ബാറ്റർ ബോൾ ഉയർത്തി അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ക്രീസിന് പുറത്തേക്ക് പോയില്ല. ഒടിയെത്തിയ ബോളർ ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കയ്യിൽനിന്നും വഴുതിപ്പോയി. ഇതിനിടെ റൺ എടുക്കാനായി ഓടിയ ബാറ്റർമാർ ക്രീസിന്റെ പകുതിയോളം എത്തിയിരുന്നു. നിലത്തുവീണ ബോൾ കയ്യിലെടുത്ത് സ്റ്റംപിനടുത്തുനിന്ന് എറിഞ്ഞിട്ടും കൊള്ളിക്കാൻ ബോളർക്കായതുമില്ല. രണ്ടും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഓടി ക്രീസിലെത്തിയ ബാറ്റർ നിലത്ത് വീണ് ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ രംഗങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്.

English Summary: European Cricket Series: Comedy of errors as lucky batter survives run out